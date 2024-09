Este sábado, a partir de las 16.00, se realizará la octava Marcha por la Diversidad en Colonia del Sacramento, organizada por el colectivo Colonia Diversa bajo la consiga “A tu libertad le falta diversidad”.

El recorrido de la movilización comenzará en la intersección de General Flores y la costanera y seguirá hasta el Campus Municipal.

Al final habrá un escenario donde actuarán Paola Dalto, Mandita Ok, Will Schokiloade, Jota C, Naty Na, Negrashka Fox, Max Tejera, Dub Club, Espirales, Agustina Giovio, Byenzo y Kumbiaracha.

La Marcha por la Diversidad de Colonia del Sacramento se ha convertido “en el mayor pride del interior del país” y ha adquirido en los últimos años una dimensión turística por la movilidad de miles de personas que se genera durante todo el fin de semana en la capital del departamento de Colonia, destacaron los organizadores a la diaria.

Asimismo, resaltaron que esta movilización “no deja de ser un evento social y político, y eso se refleja en las distintas consignas” que se han elegido para cada uno de los eventos.