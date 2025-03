En el marco de una serie de reuniones abiertas que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Colonia (Adeom Colonia) comenzó a realizar con los diferentes candidatos a intendente por ese departamento que competirán en la elección de mayo, para conocer sus propuestas de gobierno, el jueves 6 le tocó el turno al postulante frenteamplista, Nicolás Viera (Frente Amplio, FA).

El actual senador frenteamplista fue el primero de los candidatos en participar en ese ciclo de charlas, y en esa oportunidad presentó un documento que contiene los principales lineamientos de la política de relaciones laborales que impulsaría en caso de resultar electo jefe comunal.

En su exposición, Viera desarrolló cinco puntos que fueron propuestos por el gremio de funcionarios: “escalafón y carrera funcional”, “salarios y presupuestación”, “negociación colectiva”, “modernización del servicio municipal”, “seguridad laboral y condiciones de trabajo”.

Tras resaltar la necesidad de que los trabajadores muncipales “sean aliados” de una futura gestión del FA al frente de la comuna coloniense, Viera subrayó que “nadie va a perder su trabajo” en caso de que resulte electo intendente, porque “nosotros vamos a respetar a todos los trabajadores que hoy cumplen su rol, sin importar cómo se hicieron de su lugar, si entraron por concurso, por sorteo, por designación directa”. La actual plantilla laboral “es la base desde la cual vamos a empezar a construir”, sostuvo, y agregó que “nosotros tenemos que pensar sin afán refundacional acerca de cómo aprovecharemos lo bueno que se ha hecho hasta el momento”.

Nicolás Viera, candidato a intendente de Colonia, y Nicolás Piñeiro, presidente de Adeom. Foto: Ignacio Dotti

El candidato frenteamplista, entre otras cosas, propuso negociar la mejora de los pisos salariales, de modo de evitar que los funcionarios dependan de componentes como horas extras y partidas adicionales para mejorar sus ingresos.

De acuerdo a la información aportada en esa jornada por dirigentes de Adeom y por el propio Viera, actualmente “el 50% del salario se compone de montos variables”.

“Si vos tenés un salario donde el 50% son varios derivados que no es componente salarial, tenés un problema”, y “lo primero que me tengo que preguntar es: ¿cómo es posible que la Intendencia de Colonia hoy esté pagando 20 millones de pesos mensuales de horas extras si no están presupuestadas?”. “La Junta Departamental no presupuestó 20 millones de pesos mensuales de horas extras, y ahora hay una presupuestación mal hecha, porque hay cargos presupuestados sin ocupar, hay plata que se transfiere de un lugar a otro y ahí se termina generando esa bolsa de horas extras que se termina otorgando al entorno de 1.200 funcionarios” de los 1.470 que trabajan en la comuna coloniense. “Entonces, si nosotros queremos ir en búsqueda de la dignificación del funcionalidad municipal tenemos que empezar a respetar su derecho, y respetar su derecho implica que el salario no se toca”, enfatizó Viera.