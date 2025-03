El edil comunista Carlos Fernández (Frente Amplio, FA) competirá en las elecciones departamentales de mayo con la esperanza de convertirse en el próximo intendente del departamento de Colonia. La coalición de izquierda en esa instancia también presentará al actual senador Nicolás Viera (MPP). Ambos medirán fuerzas con los postulantes del Partido Nacional (PN), Guillermo Rodríguez (moreirismo, lista 904) y María de Lima, que representa un nuevo frente interno en el cual confluyen su agrupación y la del exdiputado Ricardo Planchón, entre otras, y con el colorado Daniel Palomares.

En los últimos días, a través de posteos realizados en redes sociales y en declaraciones de prensa, Fernández no sólo cuestionó posicionamentos expresados por los candidatos nacionalistas, sino que también lo hizo con algunos planteos realizados por Viera, también del FA.

“Ahora estamos viendo los planteos que hacen los nuevos revolucionarios del PN encabezados por María de Lima, que quieren demostrar que la gestión del intendente Carlos Moreira está agotada”, y “lo hacen por la interna brutal que tienen entre los candidatos blancos” a la intendencia de Colonia, expresó Fernández.

Según el candidato frenteamplista, la exalcaldesa de Nueva Helvecia María de Lima “ahora cuestiona la calidad de las obras” que realiza la comuna coloniense, “a pesar de que estuvo al frente del Área de Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) hasta el 1°de marzo”. “Hasta hace pocos días tuvo un cargo político en la OPP, donde debía controlar la calidad de las obras que hacían intendencias y municipios, y ahora dice que las obras en Colonia son de mala calidad”, al igual que “lo dicen los ediles de su sector, que también tienen la posibilidad de hacer esos controles” desde la Junta Departamental. “Nosotros, como edil, hemos dicho esas cosas, hemos hecho pedidos de informe, hemos investigado, hemos denunciado en la opinión pública el gasto de obras que se han realizado en distintas partes del departamento, porque somos la oposición”, añadió.

Además, el candidato frenteamplista criticó a De Lima que “recién ahora” diga que “el impuesto al alumbrado público es injusto, y que hay que reducirlo para otorgar un mayor respiro económico a los contribuyentes”. “Nosotros participamos en una campaña que logró recolectar 30.000 firmas para cambiar ese impuesto, y si ella ahora ve que se trata de algo injusto, ¿por qué no hizo nada en los últimos ocho años?”, cuestionó.

Para Fernández la candidata nacionalista apunta “a polarizar con el moreirismo”, “diciendo que la gestión de Moreira está agotada -algo en lo que todos estamos de acuerdo-, pero en definitiva ella ha estado adentro con varios directores, por lo cual son cómplices de la gestión departamental”.

Asimismo, el candidato frentamplista criticó “al compañero Nicolás Viera, porque él dijo que hay direcciones de la Intendencia de Colonia que funcionan bien, y que analizaría mantener a los referentes de estas en caso de ser electo intendente de Colonia.

“Respeto a mi compañero, pero no estamos de acuerdo en que las direcciones de Obras, Género y Patrimonio funcionen bien”, porque “las obras han sido de mala calidad”; “Género no ha hecho otra cosa que inaugurar un banquito rojo”, y “la intendencia no cuida nada de lo vinculado al patrimonio”, expresó.

“Queremos fortalecer y cambiar la gestión”

En tanto, Fernández dijo que su programa de gobierno apunta a “fortalecer y cambiar la gestión” que desarrolla la comuna coloniense. “Nosotros creemos que la intendencia tiene un pilar fundamental en el tema del alumbrado, la recolección de la basura y el mantenimiento y desarrollo de la caminería, tanto interna como la rural, y tiene que mejorarse”, dijo Fernández, y agregó que “también hay que arreglar calles y veredas, que son un desastre, así como la accesibilidad”.

Otros puntos que Fernández pretende abordar son “tránsito, transporte, para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad”, “generar políticas de empleos”, “promoción del turismo y de las costas que posee el departamento”, “concretar obras de calidad”, que “también deben ser definidas por los vecinos”, en el marco del “fortalecimiento de la participación popular y ciudadana en el ámbito de los consejos municipales”. Asimismo, Fernández apunto “a fortalecer la situación de la actual plantilla laboral, asegurando la totalidad de los puestos de trabajo mediante la presupuestación y el establecimiento de la carrera escalafonaria”.

“Vamos a armar un organigrama nuevo que, en definitiva, nos va a permitir ahorrar más de diez millones de pesos mensuales, porque promoveremos al funcionario municipal al desarrollo de nuevas tareas, con ajustes de categorías, y eso va a reducir los cargos políticos que se generan en esos lugares. Nosotros queremos ahorrar ese dinero, pero sin tocar a los funcionarios municipales”, enfatizó.