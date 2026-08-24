Corredor turístico del este de Colonia avanza en la construcción de la agenda de trabajo

La segunda jornada se realizará este jueves en el Club Náutico Puerto Sauce de Juan Lacaze y reunirá a instituciones, emprendimientos y referentes de siete localidades para definir líneas de trabajo.

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Este jueves, el proceso de construcción de un corredor turístico que integre distintas localidades del este del departamento de Colonia tendrá una nueva instancia de trabajo, con la realización de la segunda jornada de “Desarrollo Turístico del Corredor”.

El encuentro será a las 18.00 en el Club Náutico Puerto Sauce de Juan Lacaze y dará continuidad al trabajo iniciado el 16 de julio, cuando unas 40 personas participaron de una primera instancia destinada a identificar oportunidades, fortalezas, desafíos y debilidades de la zona desde el punto de vista turístico.

El corredor comprende El Ensueño, Santa Ana, Artilleros, Minuano, Juan Lacaze, Cosmopolita y La Boca de Rosario, con la intención de articular a las distintas localidades y generar una estrategia común para el desarrollo turístico de la región.

Juan Lenguas, integrante de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, explicó a la diaria que en la primera jornada se comenzó a construir colectivamente un diagnóstico de la zona y que “ahora, el objetivo es avanzar hacia una etapa más concreta”. “En esta segunda instancia vamos a comenzar a trabajar un poco para adelante, vamos a validar con la comunidad el diagnóstico porque había personas que no pudieron participar”, señaló.

La jornada también buscará definir una estructura de trabajo permanente, con la creación de comisiones o grupos destinados para abordar temas específicos. La intención es que el proceso permita pasar progresivamente del diagnóstico a la definición de acciones y responsabilidades. “Vamos a construir un ámbito de trabajo, comisiones para trabajar temas específicos. Empezar a bajar un poco más a tierra y ver qué es lo que cada institución va a aportar”, explicó Lenguas.

Entre los asuntos que ya fueron identificados como prioritarios aparecen el alojamiento, la gastronomía, la señalética, la comunicación y la cartelería. La propuesta para esta jornada es comenzar a conformar grupos que puedan trabajar específicamente sobre cada uno de esos aspectos.

Sin embargo, Lenguas remarcó que la iniciativa no pretende comenzar directamente por acciones puntuales, sino construir previamente una estrategia compartida.

“Siempre en clave de una mesa que busque objetivos en común”, sostuvo, y agregó que el proceso apunta a trabajar “estratégicamente con la participación de la gente”.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, el Municipio de Juan Lacaze, la Asociación Turística del Departamento de Colonia y el Centro Comercial e Industrial de Juan Lacaze, con el apoyo del Ministerio de Turismo.

Para Lenguas, el desafío consiste en construir colectivamente las condiciones que permitan hacer de esta zona un destino turístico atractivo y, al mismo tiempo, identificar las dificultades que deberán superarse para alcanzar ese objetivo.

Recorrido histórico y cultural por Juan Lacaze

En el marco de la jornada de trabajo del corredor turístico, en esa misma jornada, a las 16.00, se realizará un recorrido histórico y cultural por Juan Lacaze. La actividad comenzará a las 16.00 en la Plaza José Enrique Rodó y recorrerá distintos puntos de interés de la ciudad.

El itinerario incluye el Museo Arqueológico Mora, el Parque Industrial —ex fábrica Campomar y Soulas— y el Museo Puerto Sauce, con regreso previsto al Club Náutico Puerto Sauce a las 17.50.

Durante el recorrido también se compartirán referencias históricas sobre el Club CYSSA, la ex Plaza de Deportes EPI y el proyecto de mural histórico-cultural de calle Uruguay.

“Vamos a ir construyendo todo lo que podemos hacer, cómo hacer de que esa zona sea turísticamente atractiva y cómo ir venciendo todos los desafíos que hay para adelante”, resumió.

La convocatoria es abierta y está dirigida no solamente a quienes participaron del primer encuentro, sino también a personas, emprendimientos, instituciones y referentes de la zona que puedan realizar aportes al desarrollo turístico del corredor, detalló.