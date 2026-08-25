Gerardo Garay presenta El entusiasmo y la paciencia. La “época heroica” del magisterio valdense en Colonia Valdense

En esta obra el investigador y docente coloniense aborda la construcción de las primeras experiencias educativas de la comunidad valdense en el departamento de Colonia y las tensiones que atravesaron ese proceso.

El docente e historiador Gerardo Garay Montaner presentará su nuevo libro, El entusiasmo y la paciencia. La “época heroica” del magisterio valdense, una investigación centrada en los primeros años de la educación escolar entre los grupos valdenses establecidos en el departamento de Colonia, este sábado 29 a las 18.00, en la Sala Morel de Colonia Valdense. La presentación de este trabajo estará a cargo del historiador Javier Correa Morales.

La nueva publicación de Garay continúa una línea de investigación desarrollada por este autor en torno a la educación, la cultura letrada y la religiosidad en la comunidad valdense. En particular, retoma el camino iniciado con Singular (2024), estudio dedicado a Jean D Revel y al universo cultural de la inmigración valdense.

Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Garay reconstruye en este nuevo trabajo los primeros esfuerzos realizados para organizar la educación de los niños valdenses luego de su llegada a Uruguay, en un contexto en el que la actividad escolar debía adaptarse a las características de una comunidad predominantemente rural.