Asamblea territorial en Nueva Helvecia rumbo al IV Congreso Nacional de Educación, este jueves

La instancia será abierta “a vecinos, familias y organizaciones que quieran aportar al debate sobre el futuro de la educación pública”, explicó el referente de la comisión organizadora.

Este jueves, Nueva Helvecia será sede de la primera asamblea territorial del departamento de Colonia en el marco del proceso de organización del IV Congreso Nacional de Educación. La actividad se desarrollará desde el local de AEBU a partir de las 19.00 y tendrá como objetivo discutir los cuatro ejes temáticos definidos para el congreso y alcanzar acuerdos que luego serán trasladados por los delegados a la instancia nacional.

El referente de la Comisión Organizadora Departamental (CODE) de Colonia, Gabriel Matonte, explicó a la diaria que la iniciativa surgió de una primera reunión realizada el pasado 7 de agosto en Nueva Helvecia, en la que participaron vecinos y representantes de organizaciones de esa ciudad. En esa oportunidad se distribuyeron los cuatro temas de discusión, con el objetivo de preparar la asamblea territorial de este jueves.

Los ejes que serán abordados son educación como derecho; educación y participación; educación a lo largo de toda la vida y trayectorias educativas; y los cambios tecnológicos, la virtualidad y la incorporación de la inteligencia artificial en la educación.

Matonte destacó que la asamblea será abierta y no estará vinculada a una organización o sector específico. “Es una asamblea totalmente abierta, que no tiene atrás ningún perfil ni organización puntual”, señaló.

La convocatoria apunta especialmente a ampliar la participación más allá de quienes trabajan directamente en el sistema educativo. En ese sentido, el referente de la CODE de Colonia sostuvo que uno de los objetivos del proceso departamental es incorporar las miradas de las familias y de organizaciones sociales que mantienen distintos vínculos con la comunidad.

“Como toda asamblea, desde la CODE de Colonia buscamos la participación de los vecinos que no están tan vinculados a la educación, no tanto los docentes, sino más que nada las familias, las organizaciones, los clubes deportivos, todo aquel que sienta que puede aportar o que tiene una visión acerca de cambios sobre estos cuatro temas que pueden modificar para bien el sistema educativo público uruguayo”, explicó. “Es a la gente que más esperamos y convocamos para este jueves, para conocer su visión desde afuera y como expertos en la temática en la que se sientan cómodos”, afirmó Matonte.

La asamblea de Nueva Helvecia se inscribe en la etapa de asambleas territoriales del IV Congreso Nacional de Educación. Estas instancias tienen como cometido discutir los documentos elaborados como insumos para el congreso y adoptar posiciones en los cuatro ejes definidos. En el departamento de Colonia, la CODE comenzó formalmente sus sesiones de trabajo a principios de agosto.

La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriela Verde, había señalado durante su reciente visita al departamento que el gobierno espera que el proceso permita una participación amplia de la ciudadanía en la elaboración de la futura Estrategia Nacional de Educación. “Esperamos que realmente la ciudadanía se sienta parte”, afirmó.

El proceso de asambleas territoriales se extenderá hasta el 19 de octubre. Luego, la Universidad de la República hará una síntesis de las conclusiones surgidas de las diferentes instancias, que serán devueltas a los delegados antes de la plenaria final del congreso.

Uno de los principales objetivos del proceso, planteó Verde, es avanzar hacia una estrategia educativa que trascienda los períodos de gobierno. En ese sentido, sostuvo que Uruguay necesita “profundizar la democracia” y definir una estrategia nacional “como una estrategia de Estado”.

La subsecretaria también remarcó que la existencia de posiciones diferentes no debería ser entendida como un obstáculo para el congreso, sino como parte de su propia finalidad. “Del debate de cuestiones antagónicas en lo educativo puede surgir algo mucho mejor”, subrayó.