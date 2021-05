El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) publicó una serie de recomendaciones de cara al Día de la Madre, que se celebrará este domingo 9 de mayo y cada año suele ser el evento en el que más personas concurren a locales de comidas.

En este sentido, el GACH solicitó “evitar la concurrencia” a estos lugares y priorizar la compra virtual de regalos. Asimismo, se sugiere que las celebraciones sean en el hogar y con pocos integrantes.

Entre las recomendaciones también se recordó que, pese a estar vacunados, es recomendable que los adultos mayores utilicen tapabocas y no vayan a lugares donde hay miembros de la familia que aún no se vacunaron. “El adulto mayor se debe considerar como población de riesgo para Covid-19, por lo tanto no debería compartir una reunión familiar, ni debería ser visitado por adultos, jóvenes no vacunados o niños”, señala el documento.

De todos modos, señalan que las personas que sí han sido vacunadas con dos dosis pueden reunirse con el adulto mayor si este también fue vacunado. En este sentido, también se recomienda que la burbuja familiar se siga manteniendo.

En residenciales

En el caso de las personas que viven en residenciales de adultos mayores, el GACH recomienda llevar a cabo visitas de no más de media hora de duración, en espacios abiertos y bien ventilados, y cumpliendo todos los protocolos, como la higienización de manos al entrar y el uso constante de tapabocas.

El GACH deja a criterio de las personas a cargo de los establecimientos las “situaciones excepcionales”, aunque recomienda que no se autoricen salidas, debido a las altas posibilidades de que alguno de los adultos mayores pueda exponerse a una vía intrafamiliar de contagio.

Según los datos proporcionados por el GACH en el documento, 74,9% de los adultos mayores de 80 años se ha vacunado con al menos una dosis y 40,9% ya recibió la segunda. Entre las personas de 70 a 79 años, el porcentaje pasa a ser 49,6% y 2,87%, respectivamente.