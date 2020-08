El viernes 14 de agosto comienza el taller en cerámica raku que dicta Micaela Perera, bajo protocolos covid-19, como todas las actividades del Museo Torres García. El objetivo final del curso será hacer una tetera con seis cuencos en esta antigua técnica oriental. Se utilizaba en sus comienzos en la ceremonia del té: como parte del ritual, los participantes fabricaban sus cuencos y luego bebían en ellos. La palabra raku quiere decir disfrute, porque refleja el ambiente festivo que se genera mientras se desarrolla la receta compuesta de arcilla y esmaltes, materia que transmuta a través del fuego.

Se trata de una experiencia directa, en la que se manipulan las piezas incandescentes al sacarlas del horno y se las coloca en un tanque para ahumarlas, donde se generan los contrastes de esmaltes blancos craquelados, colores metalizados con negros humo.

El taller tiene un costo de 4.800 pesos con materiales incluidos. Inscripciones y consultas a través del correo [email protected] y el teléfono 098920889.

Ejercicios con resaca

El 10 de setiembre es el cierre de inscripciones de “Ejercicios en plena resaca pandémica”, una convocatoria del Centro Cultural de España (CCE) para la producción y presentación de procesos que exploren nuevas narrativas artísticas dentro de este contexto. Ya que “no sabemos qué nos deparará el futuro, es nuestro deber comenzar a construir nuevas formas de entender nuestra función como institución artística y cultural”, asume el CCE, a la vez que activa su rol de acompañante en esa búsqueda. “Las propuestas deberán plantear nuevas lógicas de creación y ejecución de las piezas artísticas, teniendo presente los cambios en el comportamiento social del ser humano: la distancia de seguridad, el aislamiento, los espacios y cuerpos físicos como barrera contra el virus...”, sugiere el llamado para este ejercicio “de carácter efímero y/o de apertura de proceso”, abierto a cualquier disciplina y formato de presentación.

Las postulaciones experimentales deberán, no obstante, incluir un presupuesto (estipulado en dólares) que contemple toda la producción de la obra sin superar los 450 dólares, impuestos incluidos. Para enviar propuestas la dirección es [email protected]

Concierto por Morricone

Las melodías inolvidables lleva por título el concierto en homenaje a Ennio Morricone que dará mañana a partir de las 19.00 un conjunto integrado por Julio César Huertas al piano, Piero Vittori en violín, Rodrigo Riera y su violonchelo, junto al barítono Eduardo Garella. La transmisión se hará en directo desde la sala del Instituto Italiano de Cultura y quienes quieran pueden unirse a la reunión por Zoom (hay capacidad para 300 participantes): la ID es 833 5277 6194.

Niños cultivados

Con el Día del Niño como excusa, Camino Verde (Sarandí 326) y Silvia Rodríguez invitan al taller gratuito sobre reproducción de suculentas que habrá este domingo a las 11.30. Como hay pocos lugares, es con registro previo, y el que no corre, pierde. Incluye materiales didácticos. Procuren su lugar escribiendo a [email protected]

Botica recargada

Sinergia Kitchen Studio regresa sobre sus pasos con la segunda edición de Herbolario, esta vez enfocado en la botánica medicinal aplicada, un taller complementario al anterior. “Más de 75% de los productos que se comercializan en un supermercado no existían hace 100 años, porque no los necesitamos. La mayoría de los productos industriales para el cuidado personal no contienen componentes naturales y están repletos de compuestos altamente tóxicos para el organismo (parabenos, aluminio, derivados del petróleo, esencias artificiales) que van dejando su residuo diariamente en nuestro cuerpo y que consumidos generalmente sin cuestionar. Sin mencionar lo contaminante de sus procesos productivos ni lo que generan de desechos entre plásticos y packaging no degradable”, fundamentan. Como guías de este encuentro estarán Verónica Kurucz, Pedro Castells y Jimena Castells, familia de manos expertas en el cuidado personal. Interesados, dirigirse a [email protected]

Recreadores, último llamado

La Jarana anuncia el comienzo de su curso de recreación para el 13 de agosto. El objetivo es desarrollar un espacio de capacitación y formación en temáticas lúdicas y expresivas que amplíe los saberes técnico-práctico de personas vinculadas al ámbito educativo y social. Los encuentros están programados para los jueves de 19.00 a 22.00 en Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo. Para tener una idea: hay una matrícula de 200 pesos, el curso dura cuatro meses y si se paga todo junto al inicio queda en 12.000 completo. Por más datos: [email protected] o 29030144. Hay una charla informativa mañana a las 19.00 en El Abrojo del Centro (Soriano 1153).