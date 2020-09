Los libros y objetos de Moebius conviven hasta el 20 de setiembre con cerca de 80 orquídeas, porque una feria de estas esculturales flores, de al menos media docena de géneros distintos, está montada en el local sobre la peatonal Pérez Castellano todos los días de 10:00 a 19:00. Los dos gatos, prácticamente parte del staff de la librería, jugando a las escondidas entre los muebles, son potenciales amenazas a tanta belleza. Hay que poner atención en que Antoine, “por Saint-Exupéry, el autor de El principito” y Éponine, “que es un personaje de Los miserables”, no se trepen y en un descuido hagan destrozos. De noche no hay más remedio que encerrarlos en el depósito, cuenta el librero Gerardo Beyhaut, que con esta muestra verde y otras acciones en carpeta apuesta a animar la calle que conduce al Mercado del Puerto, donde de un tiempo a esta parte hay más locales que turistas.

Se le ocurrió hacer eventos que atrajeran y dio con Ana Paula López, una uruguaya que volvió hace dos años de Miami, donde ya coleccionaba orquídeas y, a raíz de la crisis ocasionada por la covid-19, decidió hacer de su hobby de más de dos décadas un modo de vida a través del e-commerce. “Hemos hecho otras cosas, ferias de libros, dentro de lo que el covicho permite, sin grandes aglomeraciones. Se viene la primavera y pensamos en orquídeas, que son tremendas. Yo soy un amante de las plantas, me gustaría tener orquídeas, sé que no son baratas y tenés el miedo de que al mes no te quede nada. Pero Paula, de greenhouseorchid.com, brinda un servicio integral, ella sabe, y si te vas de viaje o está mal la planta, tiene un hotel-hospital de orquídeas”, asegura Beyhaut. Para los que quieran ingresar a ese mundo de flores, mañana a las 14:00 López va a dar una charla en la librería (Pérez Castellano 1432).

El emprendimiento de plantas todavía no tiene un local abierto al público pero hace envíos a todo el país y ofrece membresías y un servicio que sustituye una planta mientras no tiene floración. Algunos ejemplares los adquiere en viveros y otros los multiplica por su cuenta. “Fui aumentando mi colección y, aunque no es mi carrera, he aprendido mediante seminarios, prueba y error, y soy miembro de la sociedad americana de orquídeas. Con los años lográs tener un número importante, porque comprás una, la dividís, y después hay variedades e intercambio con otros coleccionistas. Conocía un clima más fácil para mantenerlas; acá no aguantan, las tenés que tener en invernaderos. Se está moviendo, poco a poco. Me di cuenta de que en Uruguay no está tan difundido, y yo soy de compartir la información. Este miércoles voy a hacer un workshop con las cosas básicas: cómo plantar una orquídea, el sustrato que lleva, y contestar las preguntas que surjan”, adelanta. Si la tarde está linda, la charla será al aire libre. Desde ya, dice López, el error más común es tratar a la orquídea como a otra planta y regarla de más, quemarle las raíces con demasiado fertilizante o ponerla al sol directo. La Paphiopedilum, de difícil reproducción, suele robarse las miradas, pero también llevó Dendrobium, Oncidium y hasta alguna Phalaenopsis: los precios arrancan en 950 pesos y hay macetas para elegir. “Va a haber tantas orquídeas y de nombres tan raros que vamos a salir hablando en latín”, advierten las redes de Moebius. Para el mes que viene el plan de la librería es exponer elementos vinculados a la esclavitud, desde boletas de venta hasta grilletes y polémicas publicidades de jabón Bao, “cosas tremenda de la historia más triste”, objetos de un coleccionista que Beyhaut está viendo cómo mostrar entre sus ejemplares. “Nos interesa que la gente tenga un motivo para venir a la librería. Compre un libro o no, igual va a ser invitado con un café, igual los fines de semana tenemos quesos y vino. Seguimos agregándole cosas, principalmente a Pérez Castellano. Queremos que el montevideano, con el que trabajamos ahora, venga, que hay restaurantes, pizzerías, cafeterías y, bueno, una librería que muestra orquídeas”.

Alrededor de las bicis

Esta tarde a las 18.00 los colectivos UruBike, UniBici, Liberá tu Bicicleta y el taller autogestionado de ciclismo urbano organizan un conversatorio virtual sobre “Movilidad sostenible y derecho a la ciudad. Reflexiones previas a las elecciones departamentales”. La dirección en la plataforma Zoom es 99902146474. Participan Ana Inés Morató, Sebastián Aguiar, Tejo Mattioli y colectivos ciclistas.

Sobre fotografía

Hoy a las 19:30, vía Zoom, el Centro de Fotografía propicia las charlas de fotógrafos sobre fotografía esta vez con Lucía Flores en un recorrido por la obra de Francesca Woodman y Alejandra Bacigalupi, que propondrá La balada sobre la dependencia sexual, de Nan Goldin. Para acceder a este intercambio: bit.ly/cdfcharlavirtual.

Leer a distancia

El martes es día de Lectura expandida, un ciclo vía Instagram y Facebook Live, que puede seguirse a través de las cuentas de Libros de la Arena. Desde las 21:30 hoy la conversación será con Martín Lasalt (autor, entre otras, de las novelas La entrada al paraíso y Un odio cansado), “uno de los escritores más interesantes de estos tiempos, capaz de sondear realidades distópicas, sin perder de vista escenarios al margen de la ciudad ni el humor que existe en circunstancias extremas”.