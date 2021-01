La marca Herself de indumentaria, con un tratamiento tecnológico de sus tejidos capaz de absorber la menstruación, llegó en diciembre a Uruguay después de nueve meses de gestiones y estudios de mercado. Fue la brasileña Lanna Collares, que reside desde hace años en Montevideo, quien tuvo la iniciativa del plan de importación. Primero se interesó como usuaria y terminó asociándose con la fundadora del proyecto, Raíssa Kist, responsable además del desarrollo de esta tecnología absorbente que encapsula la sangre y las pequeña pérdidas de orina. Kist tuvo la idea mientras estudiaba ingeniería química y en 2016 consiguió iniciar el negocio mediante una plataforma de financiación colectiva, donde el apoyo femenino se tradujo en 25.000 dólares.

Desde entonces siguió creciendo con un perfil preocupado por el ciclo del producto y el ecosistema de trabajo, desde la calidad de la materia prima hasta el trato con las costureras. “Me importaba bastante traer un producto consciente, porque no podemos estar hablando de feminismo o de conocer nuestros cuerpos cuando nosotras, mujeres, blancas, estamos explotando a las costureras. En Brasil es referencia como una marca con impacto social positivo y la idea a futuro es contar con un hub de producción en Uruguay, que luego exporte”, explicó Collares.

La empresa madre tiene base en las inmediaciones de Porto Alegre. Las mallas y bikinis menstruales permiten disfrutar de un día de playa sin necesidad de usar toallitas ni tampones, aseguran. Se pueden llevar hasta seis horas seguidas (entrando en el agua, practicando deportes) y prometen eficacia incluso húmedas. También significan una alternativa para aquellas que sufren alergias.

La alianza que Herself hizo con Collares opera en el mercado uruguayo como punto de partida fuera de Brasil, para ir paulatinamente expandiéndose a otros países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Chile y Paraguay). Para la consultada se trata de darle independencia a las consumidoras: “Las uruguayas son súper progresistas y modernas en un montón de cosas, pero era un producto que no existía acá. Me parecía raro, porque es una opción, no es una guerra contra la copa menstrual ni contra las toallitas”.

La recepción ha sido exitosa en el escaso mes y medio que llevan en plaza: tiene mucha venta de bikinis, cuenta Collares, algo que las sorprendió ya que “podría dar un poco más de vergüenza o de pudor, porque es en público; la bombacha la podés usar para dormir a ver qué onda, porque es un producto nuevo y la gente no está acostumbrada. Es momento de que prueben”. Las emprendedoras hablan de la libertad de elegir, de que depende de cada cuerpo y cada flujo. El modelo que más llevan las uruguayas hasta ahora es el Dandara, “una bombachita común y corriente, ni tan chica ni tan grande”.

De acuerdo a lo testeado, este tipo de ropa resiste hasta 48 lavados (unos dos años de uso), ya que “como cualquier tejido antimicrobiano y que implica tecnología, con el tiempo y el jabón va perdiendo su capacidad de protección”. Por eso recomiendan tener dos o tres por ciclo menstrual y lavarlas a mano, con agua tibia, evitando productos clorados. Cuando la clienta sienta que ya no absorbe totalmente, sugieren utilizarla como una bombacha normal, no descartarla, ya que es un producto que además de la funcionalidad apunta al diseño. En cualquier caso, debe quedar bien ajustado al cuerpo, aunque sin apretarlo.

En Brasil la marca está involucrada a campañas de dignidad menstrual y a proyectos de ley que buscan que cada estado lleve adelante políticas públicas de salud que provean de insumos para su periodo a quienes tengan una situación económica compleja; aparte organizan talleres sobre fabricación de toallitas biodegradables.

Herself empezó sus ventas en Uruguay a través de una tienda oficial en Mercado Libre y durante los días de lanzamiento apelaron a la participación de una veintena de influencers locales para instalar la menstruación como tema de conversación e intentar desmitificarla.

