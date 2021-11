No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Es la tercera vez que realizamos estas jornadas; han sido un éxito total, ya que permitieron la adopción de más de 200 animales cada año”, dijo Patricia Durán, representante de Apa, el refugio que organiza la actividad de este fin de semana junto a la Intendencia de Montevideo (IM), e integrante de la Asociación Animalista Libera. Sobre los requisitos de adopción durante esos días, en Parque Rodó, dijo que “aunque cada refugio o rescatista independiente tiene sus métodos, lo que en general se hace es inscribir a la persona que se interesa, luego se le realiza una visita y se analizan las condiciones para concretar o no la adopción”. En su experiencia, no todos se acercan con la decisión tomada: “Muchas veces la gente va a conocer. Entonces, lo que se hace es llevar algunos animales. Por ejemplo, este año desde Apa vamos a llevar cuatro o cinco perros adultos, aunque tenemos más de 400 a cargo, y si la persona no siente conexión con esos animales, puede visitar el refugio otro día”, detalló.

La actividad se desarrollará en diez carpas instaladas en la calle Dr. Antonio María Rodríguez, cercana al Casino Parque Hotel. El sábado el horario será de 14.00 a 18.00 y el domingo, de 10.00 a 15.00 (los perros y gatos estarán hasta una hora antes del cierre, por cuestiones sanitarias). Ambos días se conversará sobre políticas públicas de protección, lo que se ha logrado en Uruguay, y la Ley 18.471 de Bienestar Animal. También se presentarán propuestas y campañas de la Asociación Animalista Libera. Sobre el cierre, el domingo, habrá una charla para la promoción de una alimentación basada en proteína vegetal; la realidad ambiental, la salud y la justicia alimentaria, y una mirada ética hacia los animales.

Pasos previos y seguimiento

“En esta edición es la primera vez que, además de la presencia de los refugios, se realizará una serie de talleres informativos para concientizar y promover el cuidado, el bienestar animal, la tenencia responsable y la convivencia del animal con el entorno”, señaló Daniel González, prosecretario general de la IM.

La Asociación Animalista Libera se encargó de hacer la convocatoria y la selección de los refugios y es la que coordina los detalles de protocolo sanitario y de adopción responsable que las instituciones participantes deben cumplir, según lo coordinado previamente con la IM. “Consideramos importante destacar que no se hace entrega de los animales en la propia jornada, debido a que antes hay una serie de pasos que deben cumplir los adoptantes y que implican un trabajo previo y compromisos posteriores para asegurar las condiciones del animal en su nuevo hogar”, explicó el jerarca. Incluso luego de concretada la adopción el refugio hace visitas para constatar que las mascotas están siendo bien cuidadas. Entre los compromisos que se establecen está la esterilización obligatoria a partir de los seis meses, vacunas y desparasitación, afiliación a una veterinaria, comida acorde a sus necesidades, y aceptar visitas para verificar el estado del animal.

Consultado sobre otras acciones en las que la IM se involucre, González contó que “se trabaja en coordinación con refugios cuando hay casos puntuales de animales abandonados. Además, se apunta a promover la convivencia y la tenencia responsable de los animales en la ciudad, estableciendo espacios públicos autorizados donde los perros pueden estar sueltos, bajo la responsabilidad de sus dueños. Sumado a ello, funciona un parque canino en la rambla Wilson y Bulevar Artigas, donde las personas pueden ir a entrenar o a pasear a sus mascotas. Por otra parte, todos los años la Intendencia lleva adelante jornadas de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios; este año se tuvieron que postergar unos meses, ya que la emergencia sanitaria dificulta su realización, pero se comenzará con una primera etapa antes de finalizar el año”, indicó.