Varios usuarios en Twitter, en diferentes partes del mundo, reportaron la caída de Whatsapp e Instagram sobre las 14.30 de Uruguay.

Según las plataformas que monitorean la interrupción de servicios, como Down Detector, Is It Down Right Now o Down Right Now, la caída afectó a estas dos redes sociales, pero en varios países también se han visto afectadas Facebook y Facebook Messenger, todas propiedad de Facebook Inc.

Hasta el momento, ninguna de las cuentas en Twitter de estas redes sociales ni los representantes de las plataformas han emitido comentarios.

Al igual que sucede con estas caídas, varios usuarios se han volcado momentáneamente a Telegram para continuar con sus conversaciones en línea.

Alrededor de las 15.05 de Uruguay, los servicios de Instagram, Whatsapp, Facebook y Messenger comenzaron a retomar la conexión.