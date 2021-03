Este jueves a las 18.00 se inaugura el segundo Circuito de la Memoria en Canelones: el primero está en el Municipio de Salinas (data del 17 de noviembre de 2017) y ahora habrá otro emplazado en Ciudad de la Costa. “Es bueno resaltar que esta es la única intendencia en todo el país que se ocupa realmente del tema memoria reciente”, señaló Carlos Garolla, director de Derechos Humanos de esa comuna. “Este mecanismo de los circuitos de la memoria es una herramienta construida por los vecinos y vecinas, gente vinculada los derechos humanos, a través de los municipios. El propósito es mantener la memoria de todos los hechos que pasaron en el período comprendido entre 1968 y 1985. En este en particular se cuentan diez historias, una por mojón”, adelantó.

La apertura formal será esta tarde en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada en Avenida Calcagno y Giannattasio, y en ella simbólicamente quedarán estrenados todos los puntos de interés. Participarán, entre otros, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, la alcaldesa Sonia Misiriany y representantes de la comisión Memorias de la Costa, quienes recabaron testimonios y armaron el guion de este circuito. Hace más de dos años que estaban trabajando en el proyecto, cuya inauguración se pospuso a causa de la covid-19. El gobierno de Canelones va a transmitir el acto a través de sus redes sociales. Habrá tres ómnibus dispuestos por sindicatos como Sunca y Aebu, y una suerte de guías delegados de la comisión que irán a bordo relatando hechos y protagonistas de este recorrido. Llegar al último mojón, en la plaza Ariel (Larrañaga esquina Tabaré), de El Pinar, lleva aproximadamente una hora y 15 minutos.

La Dirección de Derechos Humanos se propone profundizar lo trabajado y abrir nuevas líneas de acción: “En infancia, personas mayores, migrantes, y la instalación de un Sitio de la Memoria en el Municipio de Canelones (“Los vagones del Barrio Olímpico”), para los que estamos iniciando un proceso de solicitud de apoyos de cooperación internacional”.

Resistencia

Los visitantes que se acerquen accederán a un folleto que reproduce el poema “Desaparecidos”, de Mario Benedetti, detalla cada parada en un mapa y contextualiza estos homenajes “con el fin de conservar viva la memoria de nuestros habitantes y así no volver a repetir esta parte de la historia nunca más”. Tras citar allanamientos, detenciones clandestinas, tortura, proscripciones y exilio, el material señala que “el territorio que hoy abarca el Municipio Ciudad de la Costa, que al iniciar el período, contaba con 4.392 habitantes, y al finalizar, con 34.483, no estuvo ajeno a este proceso del terror, así como no lo estuvo ningún rincón de la República”. Para más adelante está prevista la colocación de códigos QR en las placas, para que los interesados puedan ampliar la información que allí encuentran.

En paralelo, la Intendencia de Canelones va construyendo una biblioteca colaborativa en memoriasdemipueblo.imcanelones.gub.uy, donde además compendia una base testimonial de acceso público por medio de videos, audios, fotografías y documentos. Desde el sitio animan a complementar la base con referencias personales, “en particular de aquellos lugares de resistencia popular que por su simpleza y cotidianeidad no han sido registrados hasta ahora por historiadores/as”.

Mujeres en ámbitos de decisión

El lunes 8 el Centro de Fotografía abre en la Fotogalería Unión la muestra Muros a intervenir, de la Cepal, ONU Mujeres y la Comisión de Género de la Intendencia de Montevideo. Se trata de una investigación periodística y fotográfica sobre la representación y representatividad de la mujer en cargos de poder en instituciones uruguayas. La muestra, realizada en Montevideo durante 2020, permanecerá montada hasta el 7 de junio.

Inspiradoras en Colonia

Casa Fripp Granja Cultural (Camino de los Colonos 4716, Nueva Helvecia, Colonia) invita para este domingo 7 de marzo, a partir de las 18.00, a compartir su primer aniversario al atardecer bajo el leitmotiv “Mujeres que inspiran”. Acompañarán el festejo la DJ Paola Dalto y Nenan Pelenur con su personaje La Nury, en un entorno de lucimiento de creadoras en fotografía, pintura, diseño y gastronomía. Ingreso sólo con reserva previa al 092803717 e [email protected]