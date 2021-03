Una suscripción no significa lo mismo en Youtube que en Twitch. En la plataforma de videos de Google alcanza con tener una cuenta para suscribirse a un canal, y se hace de forma gratuita. El equivalente de esto en la plataforma de streaming de Amazon no es suscribirse, sino seguir un canal. Para suscribirse en Twitch hay que poner dinero, y ese monto se reparte entre el gigante de las ventas en línea y el creador de contenido.

El español Ibai Llanos, que a diario pasa horas frente a la pantalla buscando diferentes formas de entretener a su público, cuenta en marzo con más de 5,3 millones de seguidores (es decir, que no pagan). Según la herramienta TwitchTracker, tiene a su vez más de 29.000 suscriptores, que aportan mensualmente entre cinco y 25 dólares para acceder a contenido especial, emojis exclusivos y otros beneficios. En una entrevista en el programa Lo de Évole, de la cadena española La Sexta, que fue grabado a principios de febrero, Ibai contaba que en ese momento estaba cerca de los 40.000 suscriptores, quienes, descontando la comisión que se queda Amazon, representaban unos 120.000 dólares al final de mes.

Sin embargo, Ibai, el streamer de habla hispana con más suscriptores en el mundo y el octavo en todos los idiomas, es la excepción. Twitch requiere que el streamer se quede muchas horas frente a la pantalla para obtener un rédito económico, y a la vez es muy difícil atraer a una cifra alta de espectadores. El propio Ibai lo reconoció en la entrevista con el periodista Jordi Évole: “No quiero que la gente sea como yo. A mí todo me ha salido muy bien, pero me da mucho miedo que ahora los chavales tengan como objetivo ser streamers, ganar mucho dinero y vivir en este tipo de casas”. Ibai, cabe aclarar, alquila una mansión en Barcelona junto con otros cuatro streamers. “Probablemente ha pasado un caso cada millones; esto no es normal que ocurra. Siempre animo a los chavales a que si quieren hacer directos, los hagan, pero que prioricen sus estudios”, continuaba.

Números fríos

El director de Tecnologías de la empresa Flexxible IT, el español Kilian Arjona, divulgó el 7 de marzo un estudio sobre el panorama actual del streaming en Twitch. Según sus datos, 90% de las emisiones en directo en español no logran superar los tres espectadores de media, y sólo 1% llega a un promedio mensual de más de 29 espectadores.

24% de los streamers en español nunca lograron tener más de un espectador, y en la mayoría de los casos esos espectadores únicos eran ellos mismos mirando su propio canal desde otro dispositivo.

Por otro lado, en enero y febrero hubo entre 31.000 y 34.000 canales que hicieron transmisiones en vivo a lo largo de más de 20 días cada mes. De ellos, solo 5% alcanzó una media de más de 45 espectadores y 75% no logró superar los seis.

Los canales que superaron los 300 espectadores de media no llegan a los 450 de entre más de 757.000 en enero y más de 770.000 en febrero que realizaron más de 11.000.000 emisiones en total, según la información proporcionada por Arjona.

La minoría que se destaca

Entre los pocos streamers en español que logran vencer a las estadísticas, los nacidos en la madre patria llevan la delantera. Los cuatro streamers de habla hispana con más seguidores (y suscriptores) son españoles: Rubius, Auronplay, TheGrefg e Ibai. Entre los cuatro (que también tienen una base de seguidores enorme en Youtube) suman más de 28.000.000 de seguidores, con 8.000.000 de ellos sólo en el canal de Rubius.

Tras la oleada española, aparecen cuatro latinoamericanos: el mexicano Elded, el colombiano Juan Guarnizo, el futbolista argentino Sergio Agüero y su compatriota youtuber Coscu. Los streamers latinos suman más de 12 millones de seguidores.

En Uruguay

La mayoría de los streamers uruguayos están vinculados al juego League of Legends (LoL). Uno de los más populares es Tellier50, un jubilado de 70 años que transmite sus partidas de LoL y tiene buena relación con Ibai. Cuenta con más de 360.000 seguidores.

Sookie Doll, la conductora oficial del torneo latinoamericano de LoL y Legends of Runeterra, es una uruguaya radicada en México que tiene más de 33.000 seguidores.

Diewoo y Mr3Acon superan los 27.000 seguidores. El primero transmite partidas de juegos como Rocket League y Euro Truck Simulator, mientras que el segundo suele jugar a Valorant. Además está Rorito, con 22.000 seguidores, que transmite partidas de varios juegos.

También está V0ni, que es seguido por 18.000 personas y juega tanto a LoL como a Call of Duty.