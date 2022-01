No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Todo el país estuvo bajo una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas hasta el mediodía, cuando el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pasó la alerta sólo para el noreste uruguayo y eliminó la alerta naranja por esta misma situación que se había emitido para el centroeste del país.

El Inumet informó que en la madrugada del lunes se registraron lluvias de entre 50 y 100 mm en Montevideo y de entre 50 y 120 mm en Canelones, y añadió que entre las 5.00 y las 7.00 se dieron las precipitaciones más intensas. Las alertas advirtieron además por la posible caída de granizo.

Alerta naranja y amarilla por Tormentas fuertes y lluvias intensas

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/WZlDp6T92A — Inumet (@MeteorologiaUy) January 17, 2022

La Intendencia de Montevideo confirmó en un comunicado que se detectaron inundaciones en distintas zonas de la capital, por lo que cuadrillas de la comuna “están trabajando desde la madrugada” y se dispusieron recursos para atender “un tema sin precedentes”.

Inundaciones en el barrio Malvin Foto: Alessandro Maradei

Varios usuarios de redes sociales compartieron videos de calles inundadas.

20.000 servicios de UTE afectados por la tormenta

Según informó este lunes el director de distribución de UTE, Luis Cataldo, en rueda de prensa, entre el sábado y el lunes los servicios afectados han oscilado entre los 4.000 y 20.000, y el aumento en los reclamos comenzó a partir del sábado de tarde, cuando la ola de calor empezó a dejar paso a las lluvias. Comentó que los daños más importantes han sido inundaciones de subestaciones, como pasó en Montevideo, unos 250 postes caídos desde que comenzó el temporal y varias líneas aéreas afectadas por el viento.

Según explicó, UTE trabaja por zonas a medida que el temporal va pasando porque “durante el temporal hay muy poca cosa que podés hacer, con vientos y lluvias importantes hay riesgo para quienes están operando, la lluvia no deja ver bien y el viento tiene situaciones en las que es imposible realizar trabajos en el exterior, pero apenas estamos en condiciones de trabajar comenzamos a reponer los servicios”.

Sobre esta situación también se expresaron los trabajadores de UTE. En un comunicado este lunes informan que “los cortes en el servicio de energía eléctrica se han multiplicado, miles de reclamos, líneas rotas y caídas, instalaciones saturadas por el alto pico de consumo resumen una situación muy complicada para mantener la calidad del servicio”. Asimismo, aseguran que más allá de las explicaciones que den las autoridades hay que tener en cuenta “el brutal recorte presupuestal” que implica que hoy haya unos 6.000 funcionarios “cuando deberíamos ser cerca de 8.000”.

Se saturó el servicio de respuesta de Bomberos

El vocero de Bomberos, Pablo Benítez, informó en su cuenta de Twitter que entre las 5.30 y las 10.30, Bomberos reicibió casi 200 llamadas solicitando auxilio por diversas situaciones derivadas del temporal. 148 de esos llamados respondían a evacuaciones; el resto fueron caídas de árboles, caída de columnas y derrumbe de elementos de mampostería.

Desde las 0️5️:3️0️ hasta las 1️0️:3️0️ tuvimos casi 2️0️0️ llamados solicitando auxilio, debido a las inclemencias del tiempo



(Continúa) pic.twitter.com/Mul9ofB3bM — Pablo F. Benítez (@PabloFerBenitez) January 17, 2022

“A las 6.25 ya estaba saturado el servicio de respuesta con más de 30 situaciones de emergencia a la misma vez, principalmente solicitudes de evacuaciones en el área metropolitana”, describió Benítez.

El vocero de Bomberos reconoció que no en todas las situaciones pueden actuar; en algunos casos, en vez de evacuarse las personas deciden permanecer en su hogar porque entienden que ya no hay peligro, mientras que “en algunos casos esperan que le retiremos el agua de su domicilio, cosa que no podemos”, detalló. Agregó que las situaciones en las que actuaron fueron derivadas o realizadas en conjunto con los Centros Coordinadores de Emergencia Departamentales y efectivos policiales.