“Hay cosas que la gente puede hacer sin complicarse demasiado: grullas, corazones, estrellas simples, animalitos... muchos los sacan de Youtube. La idea es que con la colaboración de muchos podamos este año hacer un árbol bien grande con los origamis que nos lleguen del país y del exterior”, explica Laura Rozenberg-Sofi, directora del Museo del Origami (Ituzaingó 131), ubicado en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. Hasta en pandemia montaron un arbolito de Navidad, más modesto en aquel momento, pero ahora quieren que la iniciativa se multiplique.

“Todo lo que tenés que hacer es plegar tu origami, firmarlo, escribir un deseo que te gustaría que se cumpla el año próximo y llevarlo al museo. Si vivís lejos, podés enviarlo por correo”, alientan. Los adornos deben llegar a Colonia antes del 20 de diciembre y el árbol permanecerá en exhibición en el museo hasta el 6 de enero (como indica la costumbre) de 2023.

La convocatoria es tanto para principiantes como para expertos. Si no se sabe por dónde empezar, sugieren rastrear tutoriales. Los motivos no tienen que ser estrictamente navideños; serán bienvenidos animales, flores o cualquier tipo de ornamento. La propuesta está abierta para niños y adultos. En cuanto al soporte, se puede usar papel kraft, glacé “o incluso de impresora, y si querés lo podés pintar”. La idea es que sean en formato de 15cm x 15cm o similar para trabajar con comodidad. “Si tu figura es plana, podés ponerla en un sobre; si es tridimensional, conviene que la coloques en una cajita para enviarla, así no se aplasta”, rematan, previsores.

El Museo del Origami se presenta como el primer museo del plegado del papel en todo el continente con más de 150 obras en exhibición en una sala dedicada a la historia de la técnica, y otras donde se encuentran originales de artistas contemporáneos, así como técnicas, estilos y aplicaciones en ciencia, tecnología, diseño y salud. Tiene aparte una tienda con papeles, libros y artesanías.

Muestra interactiva y puzle levreriano

Como parte de la nutrida programación de Cósmica, el encuentro de cultura contemporánea que por estos días acapara los espacios de Tribu (Maldonado 1858), el sábado se inauguró una muestra participativa e interactiva que combina cuadros y textos de Mario Levrero y que al mismo tiempo contempla a personas con discapacidad.

Se titula Levrerónimos iluminados y es una exposición que el artista Diego Bianki concibió potenciando las oportunidades de acceso, ya que apunta a crear un espacio lúdico que toma en cuenta la multiplicidad de sentidos de los visitantes. Además visibiliza una zona desconocida de la escritura de Levrero en diálogo con los cuadros, compuestos por más de 1.200 piezas imantadas. Matías Núñez es el curador de los textos.

Cada visitante podrá mover las partes a gusto sobre la superficie metálica del cuadro hasta recomponer y formar una nueva imagen. Podrá tomarse fotos con las obras y, al etiquetarse, compartirlas en la cuenta de Instagram (@levreronimos) y en Facebook (@levreronimos), donde se puede seguir el proceso de transformación cotidiana de los cuadros.

Los textos del escritor Mario Levrero (escritos bajo diversos heterónimos) dieron inspiración a las imágenes de Bianki, y ambas partes de esta exposición interactiva se reúnen en un canal de Youtube. Allí hay un registro del progreso de construcción de los cuadros iniciados por el artista, los audios grabados en base a los textos de Levrero, los textos interpretados por una persona idónea en lengua de señas y subtitulados.

Este proyecto fue realizado con el apoyo de los Fondos Concursables otorgados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y con el apoyo y asesoramiento del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).

La muestra continúa abierta de 17.00 a 1.00 y este martes a las 18.00 se desarrollará un conversatorio sobre accesibilidad. Participarán Natalia Farías (presidenta del IIDI) y el equipo a cargo de la muestra.

Cara pública

“Concebimos este vigésimo aniversario como una oportunidad única para una activación urbanística donde el lienzo en blanco propositivo y participativo es la plataforma iconográfica por excelencia del CCE”, reza el llamado a intervenir la fachada del Centro Cultural de España (Rincón 629, ex Casa Mojana). “La persona solicitante o colectivo percibirá 2.000 dólares en concepto de honorarios”, señala, en tanto que “se destinará un máximo de 6.000 dólares para la producción y desarrollo total del proyecto expositivo, contemplando el montaje, transporte, pago de derechos, etcétera”. Las postulaciones deberán hacerse antes del 15 de febrero de 2023 (inclusive). Las bases de la convocatoria figuran en ladiaria.com.uy/Ulx.