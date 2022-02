No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En diciembre de 2020, ocho años después de anunciarlo, la empresa polaca CD Projekt lanzó Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más esperados de los últimos tiempos. Esta aventura ambientada en el universo del juego de rol Cyberpunk, cuya primera edición es de 1988, permite controlar a un mercenario llamado V que recorre la ciudad californiana de Night City siguiendo caminos diferentes de acuerdo al gusto del jugador.

Las primeras críticas fueron buenas, especialmente en la versión para PC, destacando la historia aunque criticando el tratamiento de los personajes transgénero. Sin embargo, las versiones para consolas (PlayStation 4 y Xbox One) estaban repletas de errores. Tanto, que pocos días después de su lanzamiento el título fue bajado del PlayStation Store y así permaneció durante seis meses, mientras la compañía solucionaba algunos de los problemas más graves. The New York Times lo llamó “uno de los desastres más visibles de la historia de los videojuegos”, mientras los usuarios lo convertían en un “chiste viviente”, como diría el abuelo Simpson, desde videos que mostraban los bugs hasta memes de todo tipo y color.

En medio del escándalo, que incluyó un juicio de los inversores por entender que habían sido engañados, la compañía presentó un calendario de parches para ir haciendo al juego cada vez más “jugable”. Y uno de los momentos más esperados llegó este martes, cuando se anunció la versión del Cyberpunk 2077 para consolas de última generación, como la PlayStation 5 y la Xbox Series X y S, disponible como actualización gratuita para quienes ya tengan su copia.

El estudio polaco tenía previsto lanzar esta nueva versión durante el año pasado, pero fue pospuesta para el primer trimestre de 2022 “con base en las recomendaciones de los equipos que supervisan su desarrollo”. Difícilmente los usuarios les perdonarían un segundo error de tal magnitud.

Según cuenta as, esta actualización 1.5 incluye novedades a nivel técnico que aprovechan el hardware de las consolas más modernas. Entre ellas se encuentran el trazado de rayos, la resolución dinámica con objetivo 4K y los tiempos de carga optimizados. Para la versión de PS5 también se aprovecharán las funcionalidades del mando inalámbrico DualSense, como los gatillos adaptativos Y la retroalimentación háptica. En cuanto a los ajustes para las otras versiones que trae este parche, hay un cambio completo en el árbol de habilidades, incluyendo nuevas ventajas.

En el lanzamiento por streaming de esta nueva versiónDC también pudieron observarse cambios en la conducción de los vehículos, sobre todo las motos, que ahora tienen un comportamiento más realista. Los conductores a nuestro alrededor, mientras tanto, también reaccionarán en forma más natural a nuestras acciones, llegando a perder el control de sus vehículos.

Las multitudes también se comportarán en forma más realista, en el mapa se distinguen mejor las misiones principales y las secundarias, y la economía del juego se reformuló para que las compras sean más justas. Por último, introdujeron cuatro nuevos apartamentos para alquilar y personalizar, siempre y cuando nuestro presupuesto virtual sea mejor que el del mundo real.

Aquellos jugadores de Xbox verán el juego actualizarse en forma automática. En el caso de PlayStation hay que entrar a la Store y seleccionar la versión para PS5, que aparecerá como gratuita si está el disco insertado o si lo adquirieron en la tienda digital.

Como forma de seguir recuperando la confianza de los usuarios después de un historial de buenos lanzamientos, CD Projekt también ofrece hasta el 15 de marzo una versión de prueba del juego, para ambas consolas, gratuita y completa. Permite jugar hasta cinco horas y quien finalmente decida adquirir el juego podrá conservar las partidas grabadas en ese tiempo.