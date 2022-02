No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este jueves a las 10.00 una cantidad de tortugas de agua dulce serán liberadas en el puente ferroviario de Parque del Plata. Se trata, en su mayoría, de ejemplares silvestres que la gente rescata en la ruta, aunque la ONG Karumbé también está trabajando con animales del exzoológico de Canelones.

De hecho, Karumbé es un vocablo guaraní que significa “tortuga”. En esta agrupación sin fines de lucro fundada en 1999 confluyen profesionales, pescadores y estudiantes en la convicción de “proteger la biodiversidad y sus hábitats, y promover el desarrollo sustentable de las comunidades pesqueras, buscando alternativas para reducir el impacto de las actividades humanas en las especies en peligro”. Para eso utilizan la investigación, la educación ambiental y tareas de conservación como herramientas, en colaboración con otras instituciones nacionales y extranjeras.

“Las tortugas no son mascotas”, recalca Alejandro Fallabrino, director de Karumbé e integrante del Grupo de Especialistas de Tortugas de agua dulce y de tierra de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, antes de agregar: “Desde hace diez años Karumbé está desmascotizando Uruguay, hemos recibido más de 800 tortugas; ellas sufren el cautiverio porque los animales silvestres no son mascotas. Por suerte las nuevas generaciones están tomando conciencia. Ese es el mensaje y estamos haciendo muchas actividades con niños en este sentido”.

En este momento se encuentran trabajando en el proceso del cierre del zoológico y en este caso, aparte de la liberación de tortugas marinas, como sucederá en estos días, por ejemplo, en La Paloma y en La Coronilla, deciden liberar un tipo de tortuga llamada comúnmente campanita (Phrynops hilarii).

Esta tortuga cabezona y de cuello corto, de caparazón castaño, con una línea negra angosta lateral que va desde el hocico hasta el cuello y un par de barbas debajo de la mandíbula, vive en ríos, arroyos, cañadas y lagunas. Se la encuentra en playas del río Uruguay y sus afluentes, aunque también habita en la cuenca de la laguna Merín (Cerro Largo, Treinta y Tres) y en la región tiene presencia en Argentina (cuencas del Paraná y el Uruguay), Brasil (Rio Grande do Sul), sur de Paraguay y probablemente Bolivia. “Hicimos un convenio con el zoológico, pero los iban a liberar a todos y les dijimos que no. Hicimos una revisión de las condiciones y de la procedencia. Ahora se van a liberar animales silvestres que han aparecido en Canelones y que se pueden soltar en cualquier curso de agua sin problema. Otros van derivados a ecoparques, donde pueden vivir por sí solos en tajamares, como en el parque Talice, o en la pajarera de Santa Teresa. Fueron animales que fueron mascotas durante 20 o 30 años y a los que no se los puede liberar 100% en la naturaleza. En este caso sobre todo van a ser tortugas campanita que estaban cruzando la ruta y que después de un análisis que les hicimos, y de un cambio de dieta, se readaptan perfectamente”, agregó.

Aparte del destino de estos animales, desde la Unidad de Tenencia Responsable de Mascotas se trabaja con dos ONG que son las garantes de la reubicación final de cada uno de los habitantes del zoológico. Una de ellas es Aptehá-Trato Ético Animal, que se dedica a impulsar políticas públicas sobre el tema, además realizan charlas y talleres en centros educativos, cuentan con un equipo de docentes, etólogas, psicólogos, veterinarios, politólogos y asistentes sociales.

Otra de las ONG que participan es Animales sin Hogar, creada en 2003, ubicada en la localidad de Los Cerrillos, dedicada al rescate de animales que se encuentran en situación crítica. En su chacra tienen más de 1.000 perros, 300 caballos, cabras, patos, ganzos y gatos.

Lanzan el programa Tu Municipio + Cerca

Este viernes, en el Centro de Barrio Pinar Norte (Itapebí entre Colombia y Madrid), se realizará el lanzamiento del programa Tu Municipio + Cerca. Se apuesta a generar una instancia de apropiación y conocimiento de la ciudadanía del gobierno local, afianzar la identidad pero que también esté al tanto de las normativas así como de la realización de trámites y otras actividades fuera del edificio sede, acercando la gestión a los barrios, balnearios y poblados. Por eso desde las 17.30 habrá atención personalizada para trámites municipales y escuela de tránsito para niños, entre otras actividades infantiles, proyecto de huerta y cine bajo las estrellas (se exhibirá El libro de Lila).

Visitas guiadas

A pocos días de que se clausure la exposición Señorita arquitecto. Cinco mujeres. Una investigación en proceso, que baja el 19 de febrero del Centro Cultural de España (Rincón 629), el curador e investigador Ramiro Rodríguez Barilari realizará dos recorridos centrados en el contexto histórico y personal de estas arquitectas pioneras de Uruguay. Para saber sobre vida y obra de Julia Guarino Fiechter, María Beya Cayo, Adela Yanuzzi, Gyptis Maisonnave Pagani y Sara Morialdo es necesario registrarse a las visitas programadas para el 8 y el 17 de febrero a las 18.00 en ladiaria.com.uy/UgE.