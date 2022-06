La Federación Nacional del Juego, junto a la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, sindicatos que realizaron un acuerdo con la Universidad de Valencia, organizan la charla que Mariano Choliz, investigador de esa casa de estudios en temas relacionados con apuestas en línea y adicción al juego, dará el viernes sobre la experiencia europea en cuanto a regulación. La cita será a las 9.00 en la antesala del Senado (Palacio Legislativo, entrada por General Flores).

El profesor Choliz, que planea reunirse con legisladores de todos los partidos, dirige una unidad de investigación, denominada Juego y Adicciones Tecnológicas, en la universidad española mencionada, donde se acercan a la ludopatía “desde la psicología básica, es decir, desde los estudios más propiamente experimentales”, explicó a la diaria. “En concreto, ver cómo afectaba la dilación de la recompensa en las máquinas tragamonedas, la importancia de los sesgos cognitivos en la adicción, etcétera. En la medida en que íbamos investigando nos pusimos en contacto con personas que tenían algún tipo de problemática con el tema del juego, y ahí comenzamos las tres líneas que llevamos: prevención, tratamiento y regulación”.

De ese modo fueron desarrollando el programa Ludens, por el que señala que han pasado decenas de miles de adolescentes, principalmente jóvenes de entre 15 y 19 años, en el ámbito escolar, aunque no solamente allí, ya que actualmente lo están adaptando a diversos países de Latinoamérica. “Estaría bueno que pudiéramos hacerlo en Uruguay. Sobre todo, se intenta informar sobre el juego, los problemas que puede generar, sensibilizar sobre esa problemática, cambiar las actitudes –puesto que en los sitios donde está legalizado, hay una oferta y una presentación como si fuera una actividad de ocio y es una actividad que tiene riesgos para la salud– con ejemplos, con debates. Lo hemos publicado en algunas revistas científicas”.

Asunto de salud pública

En paralelo, el catedrático y su equipo elaboraron un protocolo de tratamiento, esto es, una guía clínica dirigida especialmente a profesionales de la psicología, que está dividida en 15 sesiones: “Publicamos un libro en la editorial Pirámide [grupo Anaya] y en cada una hay cuestionarios, autorregistros que tienen que llevar a cabo, objetivos y técnicas de tratamiento que utilizarían; está bastante protocolizado en las diferentes fases”.

El tercer foco es el marco legal, indicó Choliz. “También nos dedicamos a asesoramiento a políticos, principalmente, gente que tiene responsabilidades en la regulación del juego, para ordenar de alguna manera la actividad, que tiene mucha relevancia a nivel social y económico (al menos en España), de manera que sea lo menos riesgosa posible, cosa que es complicada, por cierto”.

Al codificarse como juego diversas actividades, puede surgir una pregunta pertinente: ¿todos son adictivos? “Hay que distinguir entre diferentes tipos; el problema que tienen los juegos de apuestas es precisamente el nombre. Se llama ‘juego’ cuando es muy distinto de otra actividad lúdica, por ejemplo, los videojuegos. No obstante, estos también pueden llegar a generar adicción, y actualmente eso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, pero muy recientemente. Ahora bien, hablamos de los juegos de azar, que no tienen por qué estar relacionados. A mí gusta hacer la comparación con la nicotina, que tiene un efecto adictivo; la cocaína también, pero nada tiene que ver la adicción al tabaco con la adicción al crack. Pues con esto ocurre lo mismo. De lo que vamos a hablar en el Parlamento el día 24 es de juegos de apuesta, que se reconocen como un trastorno adictivo desde hace más tiempo, y desde hace mucho más como trastorno mental. Y en las sociedades donde está legalizado, llegan a ser un problema no solamente de ese orden, sino también de salud pública”.

Punto y banca

El especialista se refirió asimismo a las supuestas rachas del jugador o a la convicción sobre ciertas cábalas. “Los sesgos cognitivos son procesos mentales que ocurren en todas las personas, están a la orden del día en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo, nos ayudan a tomar decisiones tomando atajos, de alguna manera. Lo que ocurre con el juego es que esos sesgos pueden hacer que tomemos más riesgos de los debidos, o que justifiquemos algunas de las decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a las pérdidas. Es decir, los sesgos cognitivos no son malos en sí mismos, son errores, y todos estamos cometiéndolos; incluso a veces ni siquiera son errores, son heurísticos, es decir, atajos mentales. El problema del juego es que está organizado para que siempre gane la casa, de manera que los sesgos cognitivos que nos pueden inducir a creer que tenemos algún tipo de suerte, experticia, habilidad o simplemente más probabilidad de ganar que la que realmente es, pues hace que perdamos el control de nuestro propio comportamiento en una conducta que al final lo único que nos va a traer es pérdidas. Sesgo cognitivo, pues, es la creencia en la suerte, pensar que me va a tocar un número porque lleva mucho tiempo sin salir, algún tipo de superstición, etcétera. Es decir, son falacias, creencias irracionales de las cuales estamos llenos y que nos hacen la vida a veces incluso más divertida, pero en el caso del juego esa diversión no existe”.

Aunque matizó las cifras finales, el visitante español no evitó referirse a la influencia de la pandemia, el teletrabajo y el fácil acceso en línea a estas tentaciones. “Qué duda cabe de que la necesidad de estar conectado a internet para resolver muchos problemas, o para interaccionar socialmente en ausencia de tener un contacto físico, ha favorecido a que la gente se implique más en tareas relacionadas con internet. En concreto, en España lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial del juego online, que ha seguido la misma línea que hemos venido siguiendo desde los últimos ocho años. Así como el resto de los juegos se ha reducido puesto que se han cerrado locales, al menos momentáneamente, en el caso del juego online ha seguido creciendo. El hecho de que nos hayamos tenido que confinar ha podido ser un acicate para algunas personas. No obstante, esa tendencia, en los lugares donde se ha legalizado el juego, ya venía creciendo antes incluso de la pandemia”.

Choliz consideró que el país se encuentra en un buen momento para decidir qué hacer con estas situaciones, porque todavía no hay muchos vicios adquiridos. “En Uruguay creo que estáis en una muy buena posición para decidir si queréis regular el juego online o seguir como está, en el sentido de que el juego está prohibido por mandato constitucional y además está controlado por el Estado, cosa que en pocos países del mundo ocurre, que sea un monopolio estatal”, dijo. “Esto, sin entrar en cuestiones económicas, puede ser una ventaja en el sentido de que puede regularse primando el beneficio público, o la salud, sobre lo económico. Si se sometiera a las leyes del mercado, sería bastante complicado. Entonces, en este sentido, puesto que hay muy poco hecho y todavía no hay muchos intereses foráneos ni dentro en dinamizar este tipo de actividad, puede ser un buen momento para regular, generando unos buenos mimbres. Para eso hace falta asesoramiento, conocimiento en profundidad del tema y después adecuar una normativa en función de lo que los representantes políticos consideren que es beneficioso para la sociedad”.

Jornada de divulgación científica

Este viernes quien visite la Facultad de Medicina podrá encontrar una feria donde 18 departamentos de esa facultad mostrará qué investigan por con stands, afiches y audiovisuales. “¿Sabés cómo se estudian los diferentes tipos celulares? ¿Querés saber qué hace un/a farmacólogo/a? ¿Te interesa saber qué investigan los neonatólogos del Hospital de Clínicas? ¿Y ver un experimento de extracción de ADN en vivo y en directo?”. Con esos ganchos, desde la Comisión de Divulgación Científica invitan a participar en la actividad Medicina Investiga, mañana, viernes 24 de junio, de 10.00 a 16.00, en el edificio anexo ex Alpargatas de la Facultad de Medicina (José L Terra 2150). La recorrida forma parte de la Semana Ciencia y Tecnología, organizada por el Ministerio de Educación y Cultura (ladiaria.com.uy/Ui6), y está dirigida a público en general y a instituciones educativas.

Movida en Plaza Seregni

Este sábado 25 de junio, a partir de las 13.00, habrá competencias de basket 3x3, skate, freestyle, beatbox y un cierre musical con Rodra y Congo. El evento cultural y deportivo es organizado por la Intendencia de Montevideo, a través de Montevideo Joven, en la plaza Seregni (Eduardo Víctor Haedo y Joaquín Requena). En esta oportunidad se dispondrá un espacio en donde se brindará asesoramiento en materia de salud sexual y reproductiva, alimentación saludable, y se vacunará contra la gripe.

Además, se suma una feria de emprendedoras organizada por el colectivo Femi Feria.

Noche de San Juan en la Ciudad Vieja (archivo, junio de 2008). Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Verbenas de San Juan

Es temporada de fogones: a eso llaman las condiciones climáticas y las fiestas paganas vinculadas con el santoral. De modo que esta tarde en la plaza Varela (Bulevar Artigas y Avenida Brasil), Casal Catalá convoca a su típica fiesta de San Juan desde las 19.00, mientras que el Centro Juvenil Salesiano (Batlle y Ordóñez esquina Sayago), a la misma hora realizará la tradicional fogata y quema. Habrá chocolate caliente para el público y se presentarán espectáculos artísticos. La actividad es organizada por la Comisión de Cultura del Concejo Vecinal de la Zona 13. Yendo a Canelones, en Melgarejo (empalme Dogliotti, rutas 64 y 46), habrá fiesta desde las 17.00, cuando se monte una feria de artesanías y cosas ricas: pasteles, tortas fritas, chorizos, medallones de bondiola, como para hacer boca hasta las 19.00, hora de encendido de la gran fogata, que animarán Dennis, Pedro Martín Machado y una discoteca.

El viernes 24 en el parque Grauert (delimitado por las calles Rivera, Costa Rica, Lieja y Leonel Aguirre), a las 18.00 comenzará la música en vivo, funcionará una feria de emprendimientos y se instalarán foodtrucks.