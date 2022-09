En 2021 la embajadora británica Faye O’Connor visitó Altos del Perdido. Según Bugani, fue la primera autoridad inglesa en conocer el local donado por The River Plate Company.

Había llovido los días anteriores, pero O’Connor mantuvo su agenda sin cambios. Después de recorrer el museo, la embajadora dejó por escrito en el libro de visitas: “Me encantó ver tantas antigüedades británicas y locales. ¡Un orgullo tremendo! Y un honor estar aquí”.

Ya de regreso, el auto resbaló en el barro (a unos 100 metros de la escuela) y se deslizó hacia la zanja. No había manera de sacarlo, y fue necesario que vecinos y personal de la escuela ayudaran en el rescate con los pies metidos en el lodo. Finalmente, un tractor sacó el auto y la embajadora siguió rumbo a Montevideo.

El episodio no pasó desapercibido porque O’Connor publicó en Twitter un video de ese momento en el que se toma a broma la aventura y comenta que es un rescate en el interior profundo. “Es posible que regresemos un poquito tarde a Montevideo hoy. ¡No me digan que la gente de Altos del Perdido no es lo mejor!”, escribió en su cuenta, en un posteo del 2 de setiembre del año pasado.