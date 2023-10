Gastón Rosa nunca vivió en México, pero viaja una vez al año y es de esa cultura y su modo de procesar la muerte que toma ejemplo para su proyecto Tumbitas. Pegatinas callejeras, rosadas, con epitafios pop, algo ambiguos, que se replicaron en stickers, remeras, redes, etiquetas de vino, un libro. “Desde hace cinco años empecé a pegar tumbitas en la calle. El comienzo fue impulsivo, las razones fueron cambiando. El tema de la muerte me fue llevando a lugares impensados. Hoy mi mirada es siempre desde la muerte, que también es su opuesto al final, la vida”, reconoce. “Empecé a hacerlo cuando vivía en Chile, previo al estallido social. Antes, estuve un 2 de noviembre en Ciudad de México. Antes, murió mi abuela. Después, cuando volví a Santiago, se derrumbaron todos mis planes laborales, de pareja, y vuelvo a Montevideo, que era donde quería estar”, resume. Fue entonces que arrancó el despliegue de tumbitas y de poesía, “que también tenía que ver con mi transmutación”.

“Contacto con mi abuela de forma muy explícita: yo estaba atento a las señales. En ese tiempo participé en algunos encuentros sobre chamanismo en las sierras y en un grupo de conversación sobre la muerte. También comencé a leer sobre el tema, y además muche gente se acercaba o me escribía para compartirme sus experiencias. Enseguida entendí que ese también era el canal que había abierto con las personas que están atentas a mi labor”, asegura.

Se mueve en bicicleta y deja sus mensajes en Ciudad Vieja, Parque Rodó y Cordón. Anoche volvió a a hacerlo tras un buen tiempo callado, y en México, de donde acaba de volver, los barrios La Roma, Condesa y Santa María de Rivera quedaron de nuevo con su huella.

“Toda la fe en tus muertos” es una frase que resume su visión sobre la espiritualidad y que en estos días desperdiga por las avenidas. “Creo que nuestros muertos son la llave para resolver muchas cosas en este plano tan complejo. Contactar sin intermediarios, siguiendo rituales existentes o modificándolos hasta que sean propios. Siento también que es un ritual o una fe que se nos ha arrebatado con el tiempo. Insisto con que nuestros muertos están y quieren comunicarse”, sostiene.

México es claramente su inspiración. “Todo el proyecto Untonga tiene que ver con la cultura de ese país. La adaptación de sus rituales a las lógicas y el sentir que tenemos aquí en el sur”. La movida trascendió lo urbano para dejar registro editorial en un libro, Tumbitas, publicado el año pasado por Grijalbo: “Me permitió contar a modo de introducción qué es lo que hago. O cómo es que ha ido sucediendo. Mi hacer no sigue lineamientos artísticos desde un lugar académico. Hago lo que siento que es necesario para mí y para el entorno que habito. Me gusta también mantener ciertos misterios, no lo cuento todo, siempre hay información que me reservo. El libro me permitió mostrarme de otra manera a la vez que recapitulaba las tumbitas, algo que en mi sentir cerró una etapa”, explica.

Hace cuestión de dos meses logró concretar otro sueño: un vino propio que salió de su afinidad con la bodega Nakkal, que trabaja con mínima intervención en la bebida. El lanzamiento fue en el taller de Gastón, como un velorio alegre, ya que en lugar del finado, el cajón estaba repleto de botellas de este blend de 85% merlot y 15% leblanc. Los vinos que presentan el tema fúnebre (física o metafóricamente) se compran en las redes de Untonga y en algunos sitios, como Jesusa y Living, para consumir en el lugar. Vienen en cuatro etiquetas distintas: “Después puede ser nunca”, “Tus dramas también van a morir”, “Si te dan ganas de bailar, es tu casa” y “Chau a lo que no”. Un suceso no previsto: como la bodega ya exportaba a México, la mitad de la producción de este vino se colocó allá.

