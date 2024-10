Un colectivo de vecinos del Municipio C está organizando un ciclo, denominado Volumen Bajo, en Las Duranas (Pedro Trápani 1350 esquina Bayona). Desde agosto impulsan distintos espectáculos artísticos con el fin de devolverle visibilidad al escenario Pablo Estramín y al barrio, sobre todo al espacio de Las Duranas. Hace dos meses despuntaron con Kompañía Romanelli, que ofreció teatro negro con entrada gratuita, en setiembre recibieron al dúo Larbanois & Carrero y se aprontan para este sábado, que será el turno de Eté & Los Problems.

El ciclo estuvo también como parte del Día de las Plazas y los Barrios –tocó Lu Ferreira, con entrada gratuita– y próximamente será el escenario de Milongas Extremas, Chabela Ramírez, Papina de Palma y su banda, con un cierre de programación, en diciembre, en el que estarán Tabaré Cardozo y Agarrate Catalina.

Marcaron un acceso único de $ 350, con el fin de sostener el ciclo, ya que evidentemente no son una productora ni persiguen fines lucrativos: “Nuestro foco principal es el espacio, la participación, la reactivación del lugar y que la población lo habite y conozca”, explica Micaela Martínez, integrante del colectivo.

Como apunta su compañero Sebastián Fontes, que es desde hace tiempo presentador de Carnaval en Las Duranas, supieron ver “en el conflicto la oportunidad y todo lo que viene después”.

La historia se remonta al momento en que un vecino empezó a denunciar el lugar por ruidos molestos, en 2004. Al llegar al centenar de reclamos, recapitula Fontes, “el escenario se tuvo que silenciar y pasó a la Junta Departamental, entró en un juicio con el vecino y se estableció que había que darle una plata por reparación y que tenía que subirse tres metros el muro”. Todo esto, más que cambios logísticos, implicaba armar un circuito diferente para la organización de la música. Aunque apelaron la decisión, “en el medio, la resistencia fue mundial: veías a los viejitos de la comisión llevando las sillas de plástico a la calle igual, pero no se suspendía el carnaval”, detalla como ejemplo de un período de cuatro años durante los cuales batallaron por el escenario. Para Fontes, es inadmisible que se quiera “sacar tajada económica por ruidos molestos en focos culturales que son añejos”. “Entendíamos que podía pasarle a otro escenario: si la gente empieza a querer sacar plata porque vive cerca de los escenarios populares, no funciona más ninguno”, agrega.

Al final, de acuerdo con la ley, se levantó el muro, se instaló un sistema de insonorización, “el municipio se la jugó con equipos de primer nivel que permitieran solventar eso y que el escenario no pase lo decibeles establecidos como máximo”, cuenta Fontes. El asunto fue que las actividades estuvieron suspendidas por mucho tiempo. El escenario se silenció, mientras que el club cultural barrial, administrado por vecinos, continuó con sus cursos y talleres. Pero, como recalcan desde el colectivo, “faltan brazos”.

Comunitario

Ahora Fontes y equipo invitan a vivir ese anfiteatro popular “y que pueda cambiar la forma de ver estos lugares”. “Saber que no va a ser un garrón, que no me van a romper el auto. Hay un muro por atravesar aparte del muro del sonido, que tiene que ver con los desafíos y nos seduce. Partimos del conflicto a la oportunidad”, insiste.

Venían, dice Fontes, con el bagaje de la cultura de barrio de Villa Española, cuando años atrás organizaban actividades con el club: “Nos queda esa militancia cultural y empezamos a ver qué podía pasar, entendiendo que el proyecto era importante para este sentido de convivencia. Le pusimos Volumen Bajo, o sea, al decidir que tenga que sonar para que nadie se moleste, pero que no se silencie, que convivan esas cuestiones. Una de las patas tiene que ver con lo territorial, porque nos reunimos con el Parque Posadas, con la comparsa, con las escuelas del barrio, con un montón de agentes que entran gratis, porque entendemos que tienen que tener acceso a cultura de primer nivel descentralizada. Entonces tenemos una cantidad de 1.100 entradas, y 400 las damos de esa forma, los comprometemos de alguna manera y nos aseguramos de que el territorio esté viviendo de esa forma la cultura”.

“Esto era una vieja criolla donde la gente venía con los caballos y se hacían algunas cuestiones folclóricas, como domas. Quedó en la nada, después se construyó un escenario y cuando se refacciono el Teatro de Verano, vino el techo del Teatro de Verano a Las Duranas. Entonces ya se podía hacer cosas con lluvia o de noche, y empezó a tomar otra forma. Nosotros le damos ahora un vuelo con luces, sonido... Está divino el lugar”, dice con orgullo.

“El principal objetivo que tenemos es que el barrio se junte y que los colectivos puedan replicar y atender cuestiones culturales de las necesidades propias de cada barrio. A los artistas les damos la importancia que merecen, pero entendemos el ciclo Volumen Bajo como una experiencia de encuentro entre vecinos y vecinas. Perfumamos el lugar, le ponemos unas telitas, hay una mística ahí, en común, para curtir el espacio”, continúa Fontes.

“Cuando escribimos el proyecto, que nos llevó como dos tres meses, y lo salimos a pelear, fuimos también a la intendencia y lo incluyeron en la agenda de los 300 años de Montevideo. Eso para nosotros... empezamos en serio a creernos que ese proyecto podía funcionar”, dice, confiando en las alianzas entre públicos y privados, con apertura para llenar esas 1.100 localidades con espectadores que no sea únicamente del barrio.

Ciudadanos en defensa del patrimonio invitan a recorrida para defender el parque y los edificios de la ex Facultad de Veterinaria

Un grupo de montevideanos que trabaja desde agosto para preservar en manos públicas el parque y los edificios de la vieja Facultad de Veterinaria convoca para este sábado 5 de octubre, Día del Patrimonio, a visitar el predio de 10.00 a 17.00.

Según consigna el colectivo, esas seis hectáreas, que durante más de un siglo alojaron la institución educativa, cuentan con tres importantes pabellones –cuya construcción se inició en 1910– dispuestos en un parque arbolado. De un porte menor que estos edificios es el viejo casco de la quinta que perteneció a la familia Taranco, que ya aparece en los mapas de 1893.

Varios de los edificios dan sede hoy a distintos servicios de la Universidad de la República, propietaria del terreno. “Sin embargo”, advierte el grupo, preocupado también por la memoria de la ciudad, “este lugar excepcional corre el riesgo de desaparecer. El proyecto llamado Lasplaces que tiene a estudio la Junta Departamental propone dividir el parque, avanzar con calles sobre el verde –incluso separando los edificios históricos– para venderlo y construir ‘un distrito de alta densidad’ destinado a vivienda, comercio y oficinas: siete torres de hasta 99 metros de altura. Sustituir un parque por edificios –en este caso por torres– va en contra de la fundamental y necesaria mirada ambiental y de resiliencia urbana”.

Chequeos dermatológicos gratuitos

Durante el sábado 5 y el domingo 6 de octubre, por cuarto año consecutivo, La Roche-Posay, de L’Oréal Groupe, en asociación con la Unidad de Dermatología del Hospital de Clínicas, instalará diez consultorios con dermatólogos y estudiantes de posgrado en dermatología en la explanada del shopping Tres Cruces, para realizar chequeos gratuitos de lunares a todas las personas que se presenten, como forma de prevenir los efectos nocivos de la exposición solar. En Uruguay, según datos del Ministerio de Salud Pública, se diagnostican unos 3.207 casos de cáncer de piel por año y fallecen unas 145 personas) De los diferentes tipos de cáncer de piel, el melanoma es el que provoca más muertes, unas 89 al año.

La acción, llamada “Salva tu piel”, se enmarca en una campaña de concientización y prevención del cáncer de piel que lleva adelante la marca de cuidados cutáneos. Los consultorios estarán abiertos el sábado 5 de octubre de 14.00 a 17.30 y el domingo 6 de 9.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.30. Los pacientes serán atendidos respetando el orden de llegada, en turnos de 15 minutos aproximadamente, y los cupos serán limitados.

Vuelve Espacio Ciencia

Para el sábado 5 de octubre, de 10.30 a 12.30, está programado el lanzamiento de la nueva temporada en Espacio Ciencia (María Luisa Saldún 2037, detrás de Portones Shopping).

La actividad contará con talleres tecnológicos de aeronáutica y drones pensados para disfrutar en familia, con el objetivo de trabajar habilidades de aprendizaje en niños y preadolescentes. Los talleres serán abordados a través de la metodología STEAM.