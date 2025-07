Ana Gudynas es una socióloga y activista feminista que integra el colectivo Diversa. Hace más de diez años investiga y actualmente está cursando un doctorado sobre la belleza como mecanismo de injusticia social. Con ese bagaje y tras una primera edición que describe como “muy enriquecedora”, convoca nuevamente a un taller titulado Narrativas de la gordofobia, qie propone como un espacio de reflexión crítica y creación colectiva para desmontar discursos y construir nuevos relatos desde la diversidad corporal.

Los encuentros serán vía Zoom el miércoles 23 y el viernes 25 de julio de 19.00 a 21.00. Tiene un costo de $ 1.000 y para asegurarse lugar hay que completar un formulario.

Cuenta que al taller previo asistieron básicamente mujeres, aunque hubo un par de inscriptos varones que manifestaron interés pero finalmente no pudieron participar por cuestiones de horario. En cuanto al perfil de quienes se anotaron, dice que “fue un público muy diverso, desde personas gordas muy atravesadas por la gordofobia hasta personas con cuerpos más normativos y que se sentían más atravesadas por otros mandatos, pero notaron también cómo estaba presente la gordofobia”. Entre la concurrencia había personas de profesiones diversas, como nutricionistas, psicólogas, sociólogas y entrenadoras físicas.

El taller se despliega en dos grandes bloques. El primero apunta a identificar los discursos gordofóbicos en la sociedad. “La dinámica inicial es de reconocimiento del momento, una breve presentación y qué nos resonó para anotarnos”, resume Gudynas. Entonces comienzan con el marco teórico concreto sobre estos temas: “No sólo qué es la gordofobia, sino los mandatos asociados al cuerpo de la mujer y a la belleza”, explica, a lo que se suman el análisis de casos y la reflexión. La investigadora acerca autores como Michel Foucault y su clásico Vigilar y castigar, junto con otros como David Le Breton con La sociología del cuerpo, Virgie Tovar con You Have the Right to Remain Fat y Jennifer Selensky con Weight Stygma and Media.

“Luego creamos un ‘mapa de opresiones’”, adelanta sobre el modo en que avanza el trabajo del grupo. “La idea es identificar en colectivo lugares donde hayamos experimentado gordofobia (interna o externa). Y ahí surgen cosas que comparten las participantes, como cuando en el sistema de salud te mandan adelgazar, y ejemplificamos con narrativas de la gordofobia que existen en los medios, marcas, películas, etcétera”.

En el segundo encuentro se toman un momento para una creación individual asociada a ideas que hayan quedado pendientes de la primera instancia. “Las participantes arman algo creativo. Algunas escribieron, otras dibujaron, otras hicieron un poema; luego viene un bloque de marco teórico y cerramos con la construcción de posibles nuevas narrativas. Entonces trabajamos sobre el mapa de opresiones pensando nuevas narrativas y límites”.

En definitiva, explica, “todo se enmarca en un entendimiento de que esto es un sistema, y no culpa individual de nadie”, y el intercambio se produce, por supuesto, “en un contexto cuidado, amoroso y sin juzgamientos, y recordando que es una lucha, entonces esto puede cansar y afectarnos”.

Jornadas de Luthería en Audem

Están en marcha las Jornadas de Luthería en la Asociación Uruguaya de Músicos (Audem, Maldonado 983), que este año ofrece un programa más amplio de expositores, investigadores y luthiers del país, un oficio que no solamente resiste sino que se expande en Uruguay, a través de maestros y aprendices, estudiosos de la música, de las ciencias y del arte en general. Este ciclo de charlas se realiza el primer sábado de cada mes hasta diciembre y la participación es gratuita, con inscripción previa. Coordina Camilo Abrines y por más datos hay que comunicarse al 099 541 584 o al 092 447 761.

Digitalización de fotos ancestrales

En el marco de las vacaciones de invierno, este sábado, de 12.00 a 15.00, el Museo de las Migraciones (MUMI, Bartolomé Mitre 1550) llama al encuentro de raíces indígenas y digitalización de fotos familiares.

El día comenzará con un recorrido en la sala con la curadora de la muestra Inambi, el futuro es ancestral, de Guidaí Vargas. Luego se procederá a la digitalización de imágenes de ascendientes de la nación charrúa y al registro de los relatos con el Archivo de la Memoria Charrúa. Para participar en el archivo se solicita llevar fotografías de familiares con ascendencia indígena charrúa.

Como cierre, se invitará a un círculo de intercambio de historias familiares junto con algunos integrantes de la comunidad charrúa Basquadé Inchalá. Por inscripción y consultas para el recorrido, dirigirse a [email protected].

Abejas nativas

Una charla acerca de abejas nativas de Uruguay, a cargo de Estela Santos, doctora en Ciencias Agrarias, apicultora e investigadora, se llevará a cabo el sábado 12 de julio a las 9.30 en el salón del Jardín Botánico (19 de Abril 1181).

Tendrá un costo de $ 400 y es necesario inscribirse por Whatsapp al 095 381 086, ya que los cupos son limitados.