El sábado la iniciativa Coros por la Memoria celebrará su tercera reunión anual a partir de las 16.00 en la plaza 1° de Mayo (entre Avenida de las Leyes, General Flores y Yatay). “La idea es continuar”, comentó el músico e investigador Mateo Magnone a la diaria, “repetir un poco el formato de las ediciones anteriores en cuanto a la invitación a integrantes de coros, de grupos vocales, de ensambles corales, pero también, en definitiva, a la gente toda, porque este es el sentido también”, aclara, ante consultas de quienes, sin integrar formalmente un coro, igualmente desearían sumarse.

“Por supuesto, sí”, remarca el coordinador del evento, que funciona tanto como antesala de la Marcha del Silencio, de cada 20 de mayo, como su contracara sonora. “Es una cosa simbólica en el sentido de que ese día se construye un gran coro, y además, a esta altura, participan integrantes de centenares de coros de Uruguay; porque es en Montevideo, pero en las dos instancias anteriores se han sumado integrantes de coros de departamentos cercanos”. Destacó, en ese sentido, que incluso el año pasado la actividad se replicó de forma similar en Rocha y San José.

Para organizar esta movida se abrió una convocatoria a canciones. Se presentaron 13 y la seleccionada fue “Acacias negras”, de la cantautora Maine Hermo. “Es una bellísima canción en la que Maine, con ciertas metáforas y generación de imágenes asociadas a la naturaleza, a través de las ramas de este árbol, de alguna forma homenajea o trae a Julio Castro a su texto, que está presente sin nombrarlo”.

Magnone señaló que buscaron extender el alcance de la propuesta, no limitándose a elegir temas ya existentes, sino nuevas canciones: “El primer año habíamos hecho 'Visitas', de Rubén Olivera; el año pasado hicimos 'Inmortal', de Diego Kuropatwa. Y en este caso vamos a hacer 'Visitas', que la elegimos como canción insignia de la temática, y la de Maine”.

Como en ocasiones previas, van a contar con el acompañamiento de un grupo de guitarristas amigos que se reúnen con este fin. “El arreglo de la canción de Maine y de las otras canciones que hemos interpretado es hecho por Guadalupe Calzada y Emilia Benia, que son amigas mías, músicas, directoras de coro y talentosas personas que también se sumaron a la causa. Emilia es directora del coro que integro (Mosaico) y, de alguna forma, de donde surgió esta idea”, agregó.

Repitiendo el formato, aunque renovando el repertorio y el compromiso, Magnone y equipo esperan que la asistencia sea, al igual que los años anteriores, masiva.

Los primeros dos años hubo un registro hecho por colectivos de realización audiovisual que filmaron y después editaron un video para compartir en redes, que aún se puede encontrar. El colectivo Terracota de jóvenes estudiantes de cine está trabajando nuevamente para contribuir a la memoria de esta reunión.

Inspiración y homenaje Como publicó Magnone en redes, acerca del trasfondo de la composición, que la propia cancionista Maine Hermo detalló: “Teníamos el fuego prendido desde hacía cuatro horas. Al vecino ya le estaba cayendo mal. Había que bajar el ramerío seco que, por todas partes, se acumulaba en el terreno que limpiamos a machete. El fogón era un mero pozo en la tierra, pero nos había quedado, sin querer, con forma de guitarra, así que con las mismas piedras que le hicimos el borde en lo que serían los aros, le agregamos un brazo. Nuestra guitarra en llamas se llamó Hendrix. Las acacias negras nos dieron un fuego que duró un enero entero, y solo se apagó porque había que volver. ¨Pará, Lere le dije a mi amiga -esa no, esa está viva. -Está muerta, me dijo con el machete en la mano. -No, está viva. Está sin hojas, pero está paradita, derechita, mirá. Dije desde mi ignorancia: -Mirá para arriba, parece que estuviera de pie pero porque la sostienen las ramas de las otras que siguen vivas”. “En el deber ser folclórico no sé si está bien que yo le haga una canción a una especie no autóctona como la acacia. Pero, para qué voy a mentir, esa última enseñanza de la acacia me permitió hacerle un homenaje a quien supo habitar esas manzanas del balneario Puimayen: el maestro Julio Castro”.

Quienes quieran recibir las partituras y los audios a interpretar, pueden escribir un correo a [email protected], ya que la invitación es abierta.

“La idea es también jugar un poco, en el mes de la Marcha del Silencio, haciendo algo simbólico, que es juntarnos a cantar. O sea, la marcha es un poco un coro en silencio; en este caso es un gran coro cantando, así que también está ese doble sentido, si se quiere”, apunta. A la vez, Magnone recuerda que “la música fue un elemento muy importante en la actividad de muchos desaparecidos; muchos de ellos tenían actividades musicales de manera más o menos formal. Entonces, también usar esa herramienta, en el sentido más histórico y de recuperación simbólica, me parece importante”, señaló.

Sábado 16 de mayo, a las 16.00, en la plaza 1° de Mayo.

Colecta por palestinos

Motivadas por la situación que viven las familias palestinas, en particular en la Franja de Gaza, hace dos años un grupo de uruguayas tiene como objetivo recaudar fondos entre conocidos y seguidores de las redes sociales para enviar a las familias que amadrinan. Llevan adelante esta acción a través de ventas de rifas, bolsas, camisetas y donaciones. Con el lema “Donar sirve, sigamos ayudando”, y considerando que “la ocupación ha destruido todos los medios de vida de los palestinos” en la zona, su intención es que con la ayuda económica logren comprar agua potable, harina, arroz o una carpa.

“A pesar de los obstáculos, las donaciones llegan a Gaza y ayudan a la gente a sobrevivir. Solo que lo hacen a través de mucho esfuerzo, en cantidades más pequeñas, debido a las comisiones que deben pagar. En Uruguay, varias personas y colectivos tomamos contacto directo con familias a principios de 2024”, explican. Para hacerles llegar ayuda económica se puede donar indirectamente comprándoles distintos artículos o rifas, o asistiendo a eventos o simplemente compartiendo sus publicaciones en línea.

Hay varios modos de sumarse: por medio de la cuenta @ayuda.humanitaria.gazauy en Instagram o contactando a Eliana Noceti al 092 161 470, Milagros Urdangarín al 099 533 484, Cecilia Méndez al 091 098 367 o Verónica Font Marotte al 099 878 800, entre otras. También animan a consultarlas en caso de dudas sobre estafas o para asegurarse de estar sumándose a la plataforma correcta de crowdfunding.