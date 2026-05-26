Esta semana habrá cortes de tránsito en la plaza Independencia por rodaje de la miniserie El futuro es nuestro

Las afectaciones por la cuarta semana de filmación en Uruguay se extenderán desde el miércoles 27 a las 7.00 hasta el domingo 31 de mayo.

El rodaje de la miniserie El futuro es nuestro, una producción de Netflix junto con la productora local K&S Films Uruguay, ingresó en su cuarta semana de filmación en Uruguay y la nueva locación es la plaza Independencia.

La grabación se realizará desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de mayo, pero los cortes de tránsito y desvíos en el transporte público comenzarán el miércoles 27, según informó la Intendencia de Montevideo (IM).

La comuna señaló que la producción instalará un escenario, recreará entornos de crisis y se filmará un acto multitudinario con participación de unos 500 extras. Aclaró que, al tratarse de una filmación al aire libre, podrían surgir modificaciones en la agenda prevista ante situaciones de clima adverso.

Las reservas de estacionamiento, que comenzaron el lunes 25 y se extenderán hasta el domingo 31 de mayo, abarcan: la circunvalación de la plaza Independencia desde Liniers a Juncal; Florida desde San José a Plaza Independencia; Ciudadela desde Plaza Independencia a Mercedes, y Florida desde Mercedes a Plaza Independencia. A su vez, otro conjunto de reservas comienzan este martes 26 y se ubican en Germán Araújo entre 18 de Julio y San José; Colonia entre Andes y Florida; Andes entre 18 de Julio y Colonia, y Ciudadela entre San José y Plaza Independencia.

En lo que respecta a los cortes de tránsito, la administración departamental precisó que iniciarán el miércoles 27 a las 7.00 y estarán activos hasta las últimas horas del domingo 31. Serán en Florida y Mercedes; Colonia y Andes; 18 de Julio y Andes; Ciudadela y San José, y la circunvalación Plaza Independencia y Liniers. El viernes 29, en la franja horaria de 14.00 a 19.00, también se cortará Germán Araújo y San José, por lo que el tránsito que circule por Buenos Aires se desviará a contramano por Plaza Independencia para tomar Juncal y Rincón.

“El miércoles 27 de mayo, a partir de las 19.00, se retirarán los vehículos que hayan quedado en las zonas reservadas. Los propietarios podrán consultar a dónde fueron reubicados a través del 1950 4000 opción 1”, agregó la IM.

Otros cortes simultáneos

En paralelo a la grabación en la plaza Independencia, otra porción del equipo de producción también filmará en una ubicación privada.

Debido a lo anterior, se prevén reservas de estacionamiento desde este martes 26 de mayo a las 17.00 hasta el viernes 29 a las 18.00 en Juan Carlos Gómez entre la rambla y Cerrito; Piedras entre Ituzaingó y Bartolomé Mitre, y Bartolomé Mitre entre Piedras y Cerrito.

Además, el jueves habrá cortes de las 5.00 a las 23.00 en Piedras esquina Ituzaingó y Juan Carlos Gómez esquina la rambla.

La IM había adelantado que la plaza Independencia sería uno de los principales sets de filmación, en el marco de 27 días de rodaje en Uruguay, de los cuales 15 son en zonas céntricas de la capital. Además, estimaron que el proyecto genere “alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos” con una inversión de entre ocho y diez millones de dólares, y valoraron que el sector audiovisual en Uruguay vive “un crecimiento sostenido en las últimas décadas”.