Después del trabajo

Hace 20 días abrió Micelia (Carlos Quijano 1256 esquina Soriano), un sitio híbrido entre cafetería y bar, con una bajada a tierra que anuncia “picoteo y alacena”. El horario, de 16.00 a 22.00, da cuenta de una apuesta distinta, enfocada en un nicho de público que sale de trabajar o estudiar, o simplemente busca terminar la jornada de otra manera.

“La idea es que sea un espacio de after office en donde cada quien haga de ese momento lo que necesite”, explica Paloma Lorenzo, quien se unió en este proyecto a su amiga brasileña, Bruna Vasconcelos, aprovechando la experiencia de las dos en el rubro desde hace años. “Eso puede ser un cafecito de especialidad y algún dulce de vitrina, tipo alfajor u ojito ($ 130), algún sánguche ($ 380) o puede ser directamente una copa de vino ($ 240) con alguna picadita de quesos o fiambres artesanales ($ 300) o un platito de conservas ($ 250). La base es que pueden convivir en una misma mesa de amigos, uno que toma café, otro que toma vermú, o podés empezar con un café y después pasarte al vermú. O sea, es un espacio para después de trabajar”.

Si bien el nombre Micelia conduce al universo fungi, la elección no indica una predominancia de hongos en la carta, sino que obedece a una idea de conexión, de una red provechosa. De la identidad de Micelia, cuenta Lorenzo, lo más importante es que trabajan con proveedores pequeños, con ingredientes locales y que apuntan a convertirse en una plataforma donde se pueda descubrir esos productos. “Entonces, si te pediste, por ejemplo, una tabla de fiambres y quesos, te viene con un dip de mermelada, y si a vos te fascina esa mermelada, te la puedas llevar a tu casa porque la tenemos a la venta. La idea es que la mayoría de las cosas que puedas probar las puedas llevar a tu casa y que te vayas con la data de los emprendimientos que están detrás”.

Foto: Difusión

La propuesta consiste en un menú breve, flexible y estacional. “Empezamos con cierta selección, pero queremos que sea un menú dinámico y que vayamos rotando los productos según lo que nuestros proveedores, con los que vamos a trabajar bien cerquita, tengan para ofrecernos, en función de nuevos proveedores que descubramos y que descubran Micelia y quieran trabajar con nosotras”.

Fiesta del whisky

Este sábado desde las 19.00 a las 23.30 el hotel Cottage (Miraflores 1360) recibirá la quinta edición del Uruguay Whisky Day. El evento para mayores de 18 años es organizado por Catadores desde 2022, en el marco del World Whisky Day, con el experto Juan Carlos Baucher, formado en Escocia, como anfitrión, congrega a unas 30 marcas internacionales de este destilado tan arraigado en la cultura uruguaya.

Al ingresar los visitantes recibirán su copa de degustación y cuando visiten los stands de cada marca podrán conversar con sus representantes. Este año prometen, junto a una amplia paleta de etiquetas y estilos, novedades desde la ambientación y las degustaciones privadas, hasta la propuesta gastronómica, diseñada por el cocinero Adrián Orio, que comprenderá caviar, empanadas, quesos, fiambres y olivas, frutos secos, choricitos al pan, paella de mariscos, cazuela de lentejas, helados, chocolates y café italiano.

Además habrá una tienda de Alvear dentro del evento, donde adquirir las botellas que más se hayan disfrutado, que serán entregadas al día siguiente, con opción a retirarlas en el local.

Quedan entradas desde US$ 100 en Redtickets.

Ferias que desafían el vendaval (o no)

» Cultura sustentable en Villa Dolores. Este sábado desde las 11.00 hasta las 18.00 la Sociedad Urbana Villa Dolores hará su periódica Feria Cultura Sustentable en Alejo Rossell y Rius 1483, esquina Bado. En la calle se implementará una feria de productores artesanales que podrán interactuar con vecinos y turistas que buscan acercarse a la economía circular. Habrá espacios pensados para la kermés, bingo, lotería y juegos (malabares, expresión plástica, escalada) y espectáculos musicales.

» Comunitaria en Brazo Oriental. “El Brazo se mueve”, proclaman este fin de semana en el barrio Brazo Oriental, porque para celebrar el Día de la Madre organizan este sábado y domingo desde las 15.00 hasta las 19.00, en Plaza 12 (Regimiento 9 esquina José María Penco), una feria de emprendimientos, artesanías, gastronomía y sorteos.

Foto: Pablo Vignali

» Matera en Pocitos. La segunda Feria del Mate se instala en la plaza Trouville este sábado para celebrar la infusión nacional. Si el tiempo acompaña, se podrá encontrar stands de marcas y emprendedores, gastronomía, charlas y un auto diseñado para calentar el agua del mate.

» Cocinar con menos sal. Están abiertas las inscripciones para un curso básico del programa Cocina Uruguay enfocado en la Semana de la Reducción de Sodio, ya que una alimentación con exceso de sal daña silenciosamente corazón, cerebros y riñones. La capacitación tendrá lugar del 12 al 14 de mayo de 9.30 a 12.00 en el Mercado Agrícola de Montevideo (José L Terra 220).

Para participar hay que llenar el formulario de inscripción.

» Música entre las vides. El enoturismo cobra formas artísticas cuando, por ejemplo, se plantea un ciclo como Ritmos, que comenzará el sábado 16 de mayo, con la intención de detener el tiempo, entre 19.30 y 22.00, en la bodega De Lucca. La propuesta reunirá música, vino, comida y conversación alrededor del show de Hugo Fattoruso y Mateo Ottonello. La escucha cercana se repetirá más adelante con otros artistas.

El itinerario empieza con la salida de Tres Cruces a las 16.30 y se inaugura, ya en Canelones, con comida casera tradicional de la mano de La Cantina Imaginaria. La mesa de bienvenida incluirá panadería artesanal, patés, salsas, conservas y bocados, la entrada será una sopa otoñal, seguida de lasañas como principales (habrá opción vegetariana y sin gluten, con masa de harina de garbanzos), y de postre, membrillos asados con crema mascarpone y crumble de parmesano. Todo estará maridado con vinos de la línea Indígena y Reserva de la casa. La experiencia completa cuesta $ 3.100. Para reservar, https.//ladiaria.com.uy/Uvi o consultar al 091 663 082.

» Vinos pantagruélicos. En Pantagruel (Maldonado y Obligado) la sommelière Antonella De Ambroggi continúa guiando sus talleres de vinos y el lunes a las 19.00 habrá una nueva oportunidad de sumarse para comer, charlar y descubrir nuevos vinos. “No es una cata, pero vas a tomar; no es una clase, pero vas a aprender y comer rico”, asegura. El encuentro durará cerca de dos horas y quedan pocos lugares disponibles, que se reservan al 098 288 933.