La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de cambios en el trayecto de hasta 75 líneas de ómnibus urbanas, suburbanas y departamentales este fin de semana, producto de la undécima edición de la Maratón Montevideo, que se celebrará este domingo.

A través de un comunicado, la comuna anunció el traslado provisorio de algunas de las terminales del Sistema del Transporte Metropolitano. Ese día, y, desde las 5.00, la terminal Plaza España se trasladará a la calle Canelones, entre Wilson Ferreira Aldunate y José Germán Araújo, unas cuadras más al este. Estarán afectadas las líneas de ómnibus 100, 103, 105, 109, 110, 113, 137, 142, 144, 145, 407, 409 y 538.

Igualmente, la terminal Kibón –que sirve a las líneas 62, 116, 128, 149, 163, 185, 522– funcionará desde una parada provisoria en la acera norte de la rambla Armenia, entre Luis Alberto de Herrera y Antonio Costa.

En tanto, y a la misma hora, todos los recorridos que tengan a la terminal Ciudadela Norte como punto de largada y/o llegada –líneas 116, 124, 125, 127, 130, 143, 147, 148, 149, 150, 156, 158, 169, 175, 402, 505, 524 y 538– cambiarán con origen y/o destino en la avenida Rondeau, entre Mercedes y Paysandú.

Por último, y luego de las 7.00, la terminal del Palacio de la Luz, que sirve a las líneas 187, 188, 191, 456 funcionará en la calle General Aguilar, entre Martín García y Clemente César.

La comuna proporcionó un listado preciso de cambios en el recorrido previstos para cada una de las líneas ya mencionadas, así como otras, al que es posible acceder a través de este vínculo.

Los cambios en los recorridos de las líneas suburbanas

Por su parte, y desde las 6.30, la terminal de Río Branco, que sirve a diferentes líneas suburbanas, funcionará en la avenida Uruguay, entre Yi y Rondeau. Asimismo, habrá cambios en los recorridos, según las avenidas que transitan y el sentido en el que lo hacen.

Las líneas que toman Agraciada con destino en Montevideo se prevé un desvío que comenzará en avenida Agraciada, continuará por la calle Maturana, seguido por Bulevar Artigas, Millán, San Martín, Isidoro de María, General Flores, Avenida de las Leyes, Magallanes, Lima o Miguelete, y finalizará en la terminal provisoria de Rondeau entre Mercedes y Paysandú.

Por su parte, y hacia fuera de la capital, irán por Ejido, doblarán en Hermano Damasceno, luego tomarán Yaguarón, Avenida de las Leyes, Yatay, San Martín, Burgues, Enrique Martínez, Ramón Márquez, Bulevar Artigas, y finalmente Agraciada, para retornar a su ruta usual.

Los recorridos que transitan por General Flores en dirección al centro doblarán en Avenida de las Leyes, luego Magallanes, Lima o Miguelete, y terminarán en Rondeau entre Mercedes y Paysandú. Aquellos que vayan hacia Manga, o tomen la ruta 6 irán por Ejido, seguido de Hermano Damasceno, Yaguarón, Avenida de las Leyes y General Flores.

Las líneas que conectan con el este a través de avenida Italia pasarán por la terminal provisoria en Rondeau entre Mercedes y Paysandú y seguirán su recorrido habitual, excepto que tomarán el túnel en la intersección de avenida Italia y Centenario, tanto en la ida como en la vuelta.

Finalmente, aquellos trayectos que circulan por 8 de Octubre hacia la ruta 8 también pasarán por dicha terminal y tomarán Miguelete y Presidente Berro, como lo hacen generalmente, pero continuarán por avenida Italia hasta Luis Alberto de Herrera, y finalmente retomarán 8 de Octubre a su ruta.

Las modificaciones en el trayecto de los servicios interdepartamentales

También habrá cambios en los recorridos de las líneas interdepartamentales que salgan y entren a la ciudad por la ruta 8. Hacia otros departamentos, seguirán el mismo recorrido que las líneas suburbanas, y en el comienzo de sus trayectos irán avenida Italia hasta Luis Alberto de Herrera antes de tomar 8 de Octubre, donde volverán a su ruta habitual.

Mientras tanto, las líneas que tengan como destino Montevideo ingresarán a la capital por 8 de Octubre para doblar por la calle Felipe Sanguinetti, luego Juanicó, Bulevar Batlle y Ordóñez (exPropios) y avenida Italia a su ruta.