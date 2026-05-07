Este domingo se celebrará la Maratón Montevideo, carrera a pie que atravesará 25 de los barrios y varias de las principales avenidas de la capital, por lo que se prevén cortes de calle en diferentes partes de la ciudad este fin de semana.

Según informó la Intendencia de Montevideo (IM) en un comunicado en su portal web, a partir del sábado a las 8.00 se suspenderá la circulación de vehículos en la avenida 18 de Julio entre las calles Vázquez y Yaguarón, para “el armado de la zona de largada”.

Sumado a ello, a partir de la medianoche del domingo, se cortarán calles y se retirarán vehículos estacionados en el circuito previsto. Se prohíbe estacionar hasta las 14.00. Los propietarios de los vehículos trasladados deben comunicarse al número 1950 4000, seleccionando la opción 1, para obtener información sobre su ubicación.

Puntos donde estará prohibida la circulación

Bv. Artigas y Av. Joaquín Suárez

Av. Millán y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. Burgues y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. San Martín y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. General Flores y Av. Luis Alberto de Herrera

Bv. Batlle y Ordóñez y Marne

Isabela y Av. Jacobo Varela

Rafael Eguren y Av. Jacobo Varela

Jaime Roldós y Pons y Av. Jacobo Varela

José Pedro Varela y Dámaso A. Larrañaga

Bv. Batlle y Ordóñez y Dámaso A. Larrañaga

Monte Caseros y Dámaso A. Larrañaga

Túnel de Av. Italia

Av. Rivera y Av. Luis Alberto de Herrera

26 de Marzo y Av. Luis Alberto de Herrera

Rambla (solo al Centro) y Av. Luis Alberto de Herrera

La comuna disponibilizó una serie de recorridos sugeridos, así como un mapa que muestra la complejidad en el acceso a diferentes áreas de la ciudad a través de este enlace.