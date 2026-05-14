Convivencia y construcción comunitaria

La cuarta edición del festival Incluir para Crecer desarrollará una actividad inicial este sábado de 10.00 a 13.30 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU, Udelar, Bulevar Artigas 1031). Se trata de un encuentro de economía inclusiva, un “movimiento latinoamericano y del Sur global de transformación sistémica que propone repensar la vida en común desde la inclusión, la diversidad y la regeneración”. En esta ocasión, convocan a imaginar y dar forma a los mundos que queremos habitar a través del juego y de las artes plásticas, en un taller diseñado para todas las edades.

El proceso pretende ser colectivo y profundizar a través del arte, el diálogo, la generación y difusión de conocimiento y el intercambio entre comunidades diversas. Habrá un taller –accesible, con interpretación en lengua de señas uruguaya– facilitado por artistas, docentes e investigadoras del equipo organizador que consistirá en una primera activación para expandirse más adelante en distintos puntos del país. Para inscribirse hay que completar un formulario.

Tiene arreglo

El sábado 16 de mayo llaman a ser parte de un evento gratuito, abierto a todo público y con impacto ambiental y comunitario, ya que entre las 12.00 y las 16.00 se realizará una nueva edición del Club de Reparadores en Parque Malvín Alto (Hipólito Yrigoyen y Petrona Rosende, casi Camino Carrasco). Quienes hayan asistido hace tiempo a las citas en el LATU o en el Espacio de Arte Contemporáneo saben que son jornadas de reparación colectiva donde las personas pueden acercarse con un objeto que tengan en casa y necesite arreglo. “Antes de desechar, mejor intentar repararlos”.

Con esa consigna un grupo de voluntarios pone sus saberes al servicio de esa tarea. Quienes llevan un objeto acompañan el proceso y aprenden junto con el equipo reparador. Es una forma de alargar la vida útil de los objetos y reducir residuos mientras se incorporan herramientas.

Vale decir que recibirán libros, electrónicos pequeños, bazar, juguetes, ropa, textiles y objetos en general, salvo que sean computadoras, celulares, televisores o grandes electrodomésticos.

En voz alta

En el Museo Nacional de Antropología (Avenida de las Instrucciones 948) quedan dos de los cuatro encuentros previstos –en el marco del Día Nacional del libro– de lectura de cuentos para adultos mayores. Serán los martes 19 y 26 de mayo a las 14.00. Están dirigidos a adultos de 65 años en adelante con baja visión o dificultades de lectura. En cada cita la coordinadora leerá un cuento para posteriormente comentarlo entre los asistentes. Aunque la actividad no tiene costo, es necesario anotarse a través del 098 784 007.

Reponiendo verdes

Dialogando con el proyecto El Jardín del Poeta, el museo Zorrilla (José Luis Zorrilla de San Martín 96) invita a participar en una plantación colectiva en el patio andaluz de la residencia, guiada por el Departamento de Áreas Verdes del Municipio Ch. Se reintroducirán algunas de las especies que históricamente bordeaban la fuente y el área de la galería devolviéndole vida a un rincón emblemático del jardín. Será una oportunidad para conocer la historia del lugar y ser parte activa de su transformación.

Abierta a todo público, la iniciativa se llevará adelante el sábado 23 de mayo a las 11.00 durante dos horas aproximadamente. Todos los materiales están incluidos. Solo es requisito enviar un correo a [email protected] con nombre y edad del participante.

Huele a bizcochos en el barrio

Con la Ruta del Jacinto, la emprendedora detrás de Garza Mora propone “recorrer algunas calles de Jacinto Vera, barrio de veras, para descubrir sus árboles nativos, historias del barrio y panaderías”.

Hay tiempo para pensarlo, puesto que será el sábado 23 de mayo, de 10.30 a 12.30, aunque no tanto porque los cupos son limitados. Es un paseo apto para toda la familia e ideal para vecinos y personas con curiosidad por esa zona. La mañana de otoño finalizará compartiendo una pequeña merienda con frutos de estación, incluida en el costo, de $ 250 para adultos y $ 100 para las infancias. El punto de encuentro se confirma a los inscriptos. Se toman reservas por mensaje al 092 010 787.