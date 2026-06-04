Cuarta edición de la Feria Internacional del Alfajor este fin de semana

El encuentro en el LATU es la previa del mundial del rubro, que se celebra en Buenos Aires.

La Feria Internacional del Alfajor, que se desarrollará desde el viernes 5 al domingo 7 de junio en el LATU, se presenta como un evento gastronómico de perfil familiar, con entradas accesibles que incluyen degustaciones de diferentes marcas y estilos, charlas y masterclasses, con la ventaja de que, siendo bajo techo, no se suspende por mal tiempo. La actividad reúne a representantes del sector turístico y gastronómico, emprendedores y un jurado que definirá los emprendimientos que representarán al país en el mundial del alfajor que se disputa en agosto en Buenos Aires.

Durante el lanzamiento de la feria, los organizadores destacaron el impacto que tiene en el desarrollo de marcas nacionales y el posicionamiento del alfajor como un producto identitario. Sebastián Buffa celebró la evolución del evento y destacó que “esta edición es más internacional que nunca”, con la participación de marcas argentinas, jurados de ambas orillas y 70 empresas y emprendedores de distintos puntos del país. Además, subrayó que muchos de los emprendimientos que comenzaron de manera artesanal “hoy tienen su industria”, reflejando el crecimiento del sector, lo que permite mayor trazabilidad, profesionalización y oportunidades de exportación.

La propuesta contará con espacio infantil, shows de magia, patio gastronómico, masterclasses, lanzamientos y actividades en escenario durante todo el fin de semana. Además, se presentará oficialmente la Fiesta de Minas Capital Nacional del Alfajor, que tendrá lugar en julio en Lavalleja. Como una de las novedades vale destacar que la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate de Nueva Helvecia participará por primera vez con un stand institucional.

En las últimas tres ediciones los alfajores seleccionados como los mejores de Uruguay fueron un manjar de limón elaborado por Alfajores del Uruguay, en 2023; el alfajor con crema de avellanas y cobertura de chocolate semiamargo de Guenoa, en 2024, y el año pasado el alfajor de maicena con membrillo, sin gluten ni lactosa, del emprendimiento salteño Celisano.

Los jurados serán en esta instancia María Carvallo, Alejandra Machó, Sylvana Cabrera, Juan Martín Grassano, Andrea Robaina, Alejandra Mateu, Gaspar Carreiras, María Florencia Juarez y Lorena Meana.

Feria Internacional del Alfajor (Centro de Eventos del LATU): viernes de 14.00 a 21.00, sábado y domingo de 11.00 a 21.00. Entradas desde $ 165 en mientrada.com.uy.

Segunda encuesta regional sobre consumo vegano

Por primera vez Uruguay será parte de este estudio regional que busca medir cómo el sello vegano influye en la confianza, la percepción y las decisiones de compra de los consumidores. En un escenario donde la transparencia y el etiquetado pesan en las decisiones de compra, se lanzó la Segunda Encuesta de Reconocimiento del Sello V-Label, que apunta a detectar el nivel de reconocimiento y validez del sello entre los usuarios latinoamericanos. Esta vez ampliará su alcance e incluirá, además de Uruguay, a Chile, México, Colombia, Ecuador y Costa Rica, permitiendo detectar las tendencias en torno a los productos veganos certificados.

La primera edición, realizada en 2024 en Chile, México y Colombia, fue desarrollada para entender cómo la certificación ayuda tanto a personas veganas como a quienes no lo son a reconocer y acercarse a productos certificados. “Más allá de una preferencia dietética, el reconocimiento del sello se ha convertido en una herramienta de defensa del consumidor. En un mercado saturado de etiquetas autoproclamadas, los latinoamericanos buscan certificaciones internacionales que garanticen que lo que están comprando es realmente lo que reciben”, señaló Ignacia Uribe, directora general de V-Label Latam.

Para responder la encuesta y participar, de paso, por premios, hay que seguir el enlace.

Cuarto de siglo del Salón del Vino de Géant

Con más de 58 stands, bodegas nacionales y extranjeras, degustaciones y promociones, hasta el 8 de junio Géant Parque Roosevelt y Géant Nuevocentro reciben una nueva edición de su Salón del Vino, que está celebrando 25 años.

Comenzó en 2001 con la venta de 8.000 botellas durante su primera edición y actualmente supera las 137.000 unidades comercializadas. La edición aniversario contará con vinos premium y ultrapremium, espumosos, rosados y lanzamientos seleccionados, en un entorno en donde el público podrá conversar directamente con productores, enólogos y especialistas que lo asesorarán en la compra.

La propuesta incluye quesos, fiambres, aceites de oliva y accesorios para acompañar el universo del vino. También habrá sorteos, cenas maridadas y experiencias enoturísticas, como la posibilidad de ganar un viaje para dos personas a cavas Freixenet, en Barcelona.