Ante la queja, bastante usual, de que no es tan simple conocer gente y hacerse de un círculo social siendo adulto, una nueva aplicación, de alcance mundial, toma cartas en el asunto. La vía que propone Timeleft es registrarse un lunes para tener una cita de miércoles con media docena de extraños potencialmente afines para entablar amistad. Se encargan de establecer que no es una herramienta que fomente vínculos de pareja sino que busca “luchar contra la soledad urbana”. “Los restaurantes siempre son un secreto hasta el día de la cena, no publicamos listas ni nada, para que sea una sorpresa para nuestros miembros”, explica Ron Leiferman, encargado regional de la start-up para Argentina y Uruguay. La primera fecha en Montevideo está fijada para el 8 de mayo, el lugar será un misterio hasta último momento, aunque los organizadores procuran que esté dentro de un rango de precios accesible.

Esta dinámica llega a Uruguay un año después de haberse afianzado en Francia y Portugal. Actualmente está presente en más de 70 ciudades de 17 países, incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica (aquí los primeros en sumarse fueron México y Argentina). Desde su lanzamiento en 2023, se organizaron más de 2.500 cenas a través de las que esta plataforma intentó conectar a más de 15.000 desconocidos.

La app apunta a desmarcarse con este concepto: “En un panorama actual donde las aplicaciones priorizan los perfiles que tienes que deslizar, Timeleft adopta un enfoque diferente. Más allá de los algoritmos y los cuestionarios de personalidad, ponemos gran énfasis en las experiencias de la vida real: cenas, reuniones e intercambios auténticos”. El lema que utiliza es “Hello Stranger” (hola, extraño) y se vende como un “caso de éxito” a partir de su debut en Lisboa en mayo de 2023.

El sistema es el siguiente: lo primero es crear una cuenta gratis en Timeleft.com, pero para reservar asiento en una cena se compra una entrada o una suscripción mensual. Un detalle importante: el costo de la cena no está incluido en ese ticket y corre por cuenta de cada participante. La entrada individual cuesta US$ 13, y ofrecen planes de suscripción mensual a US$ 20, trimestral a US$ 42 o medio año por US$ 65.

Por otro lado, es requisito completar el test de personalidad para reservar un lugar en la cena. No tienen límite en la cantidad de mesas que definen por noche y aclaran que aceptan a cualquier aspirante, independientemente de su edad, sexualidad o el idioma que hable (aunque es necesario que maneje la lengua del país donde se desarrolla la experiencia o bien que hable inglés fluidamente).

Para participar en una reunión los miércoles, es necesario registrarte antes de la medianoche del lunes anterior. Después de esta fecha límite, un algoritmo se encarga de crear los grupos más adecuados. Quien se anote después del lunes, tendrá una reserva automáticamente postergada a la cena de la semana siguiente.

“Aunque la mayoría de los grupos están formados por tres hombres y tres mujeres, las mujeres suelen predominar en mayor porcentaje (entre 50% y 65% de los asistentes). Esto puede llevar a una distribución de cuatro mujeres por dos hombres en algunas mesas”, advierten.

En cuanto a la confidencialidad, “ninguna información personal sobre un miembro se comunica al resto del grupo. Durante la cena, te toca a ti conocer a los demás y compartir los detalles más personales que quieras”. Pasada la velada, únicamente los que son suscriptores de Timeleft y sientan que son compatibles podrán continuar chateando dentro de la aplicación.

Timeleft no está presente durante la velada, que comienza a las 21.00, y cada grupo es responsable por dividir la cuenta para que cada cual pague solamente por lo que pidió.

Un siglo de rituales gastronómicos

El lunes quedó inaugurada la exposición El mantel como bandera. Alimentación e identidad en el Uruguay (1850-1950) en Casa Lavalleja (Zabala 1469, planta alta, acceso por escalera). El proyecto, que abarca un siglo de representaciones en torno al tema, contó con la coordinación general de Gabriel Fernández, del Museo Histórico Nacional, y la curaduría de Fernández, Andrés Azpiroz y del antropólogo Gustavo Laborde como invitado.

La muestra da cuenta de diversas maneras de relacionamiento basadas en la comida, sus rituales y tradiciones, oscilando entre lo foráneo y lo local para fusionarse en una cocina nacional con platos y bebidas típicas. Destaca además los avances técnicos, tecnológicos y arquitectónicos que se dieron durante dos siglos en beneficio del acto de cocinar.

Del mismo modo, se enfoca en los mandatos de género y las distinciones entre las recetas de las clases populares y las élites, el mate, el asado, los banquetes suntuosos.

Integrada por materiales como recetarios, libros, manuscritos, fotografías, vajillas y utensilios de cocina, artefactos y electrodomésticos culinarios, para este montaje se recurrió al acervo del Museo Histórico Nacional así como a préstamos de coleccionistas particulares e instituciones como el Instituto Crandon, el restaurante Primuseum y Atelier Mascheroni, entre otras.

La exposición puede visitarse, con entrada libre, de miércoles a domingos de 12.00 a 18.00.

Carne en oferta para la alta demanda del 1° de mayo

Las carnicerías tradicionales se preparan, como cada año, para recibir una alta demanda este 1° de mayo, el día en que históricamente más carne se consume en todo el país. Con ese objetivo prepararon una promoción de pulpón a $ 319 el kilo, un precio 40% menor a lo habitual.

Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), indicó que los cortes que más se venden para el Día de los Trabajadores son, aparte de pulpón, asado y colita de cuadril. “Lo que más compran son las carnes que se pueden tirar a la parrilla, ya que es una tradición y un día típico en el que los uruguayos prenden el fuego”, señaló Falero.

Desde la UVC estiman que las ventas serán mejores que el año pasado, y a la oferta de pulpón se agregan rebajas en los chorizos.

En tanto, el vicepresidente de UVC, Rafael Rodríguez, expresó que las opciones típicas de menú para los casos en que el día no acompañe suelen ser mondongo o cazuela de lentejas con cerdo.

Rodríguez consideró que al pulpón de calidad “también se lo puede acompañar con chorizos, morcillas, pamplonas, unas buenas menudencias para hacer la previa”.

Cooperativas a la olla

El 1° de mayo se estrena la segunda temporada de La cocina cooperativa por TV Ciudad. El programa que nació en streaming se emite los miércoles a las 18.00 y se repite los domingos a las 12.00 con la conducción de Andrés Brian Iuliano, alias el Tano. Ideal para conocer las novedades y emprendedores del entorno cooperativo y acceder a productos y recetas económicas con ingredientes locales. Producen las cooperativas audiovisuales Kreativa e Intergalactic.