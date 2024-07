Con apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), en el marco del proyecto Prácticas Asociativas y a través del Centro Pyme Florida, a partir del 5 de agosto podrá consultarse una plataforma en línea dedicada a reunir y facilitar el acceso a propuestas de turismo rural y natural disponibles en el territorio nacional. En el desarrollo de este plan colaboró además Sutur, la asociación que congrega este tipo de iniciativas, sean posadas, estancias, granjas, casas, olivares, viñedos o diversas actividades al aire libre, como astroturismo, senderismo, deportes náuticos y pesca, entre otros, aportando información relevada previamente así como asesoramiento en la categorización de los servicios.

En una primera etapa, el tambo turístico La Oportunidad (Cardal, Florida), Villa Pancha (Valle del Lunarejo, Rivera), Chez Silvia, bistró, suite y cabañas (Oceanía del Polonio, Rocha), La Casa del Bosque (Carmelo, Colonia) y la posada turística Del Minero (Minas de Corrales, Rivera) constituyen el núcleo inicial del proyecto, al que se irán sumando otros emprendimientos y proveedores.

Edelweiss Oliver, parte de la posada Del Minero, adelantó que esta herramienta de promoción apunta a completarse con propuestas “desparramadas por todo el país”, ya que surge de una necesidad compartida. “Varios operadores que estamos de alguna forma vinculados a experiencias de turismo rural y natural vimos que teníamos un problema en común: que nos encuentren fácil y rápidamente. Entonces decidimos juntarnos y crear esta web; la idea es nuclear a los operadores que están repartidos por todo Uruguay y que también tienen dificultades para que los encuentren, y acceder a las agencias de viajes, tanto nacionales como internacionales. La web es dinámica y permite aplicar filtros por intereses y/o regiones (norte, litoral, centro-sur, este y metropolitana), y así armarte un itinerario para poder seguirlo, o juntar opciones y averiguar más sobre cada una”, detalló. Oliver utiliza un símil bastante claro para resumir el objetivo: “En fin, es como la calle Galicia, donde encontrás todas las empresas de repuestos, pero en la web, donde vas a encontrar todas las experiencias de turismo rural y natural”.

Destinos para innovar

Uno de los escollos que encuentran a menudo quienes llevan adelante estos servicios es que, como señala la consultada, “a veces las agencias receptivas van a lo seguro, porque, creemos, no está organizada la oferta en lugares no tradicionales de Uruguay”.

En la flamante web se podrá ir marcando en un mapa los lugares que corresponden a la búsqueda del usuario, de modo de dirigirse a esa propuesta o guardar los datos para más adelante y solicitar una cotización agrupada de esos destinos. En una primera instancia, debido a los distintos sistemas que presentan los operadores, no se podrá hacer reservas directamente en el sitio. Igualmente, desde la plataforma los pedidos serán recibidos y atendidos.

A propósito del auge de esta clase de turismo en ambientes naturales en los últimos años, Oliver señaló: “La pandemia visibilizó el turismo rural, lo puso en un lugar en el que no estaba. Antes se entendía que el turismo rural eran las estancias turísticas de alto nivel. A raíz del coronavirus, cuando se buscaron lugares más prístinos, salir de los sitios llenos de gente, el turismo rural y natural tomó un valor y una difusión que no tenía. Eso hizo que los lugares que había se tuvieran que profesionalizar, que aparecieran nuevos y que otros, por supuesto, dejaran de funcionar por quedarse en el camino, por no subirse a la ola, digamos, que el turista estaba pidiendo. Así que se viene afirmando y es más la gente –sobre todo extranjeros de fuera de la región– que se anima a buscar lugares más allá de los clásicos, y por clásicos me refiero a Montevideo, Colonia, Punta del Este y un poquito de Rocha. Estamos recibiendo franceses, alemanes, americanos…, que vienen y visitan varios puntos que no son los clásicos. Eso fortalece muchísimo en todo sentido: primero, porque trabajás, y segundo, porque te ayuda a darte cuenta de que ese camino está bueno. Eso hace que los lugares se refuercen y tomen confianza”.

Charla sobre situación del turismo internacional

Este jueves 25 de julio a las 13.00 tendrá lugar en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo la charla “¿Podemos construir un turismo más equitativo, inclusivo y sostenible?”, a cargo de Ernest Cañada.

La actividad abordará la situación actual del turismo internacional y los diversos escenarios que se presentan en el sector. Durante la presentación se destacarán iniciativas de turismo social, comunitario y de proximidad.

Cañada es doctor en Historia y Geografía e investigador posdoctoral en la Universidad de las Islas Baleares (España). Fue fundador y coordinador de Alba Sud, un centro independiente de investigación especializado en turismo desde perspectivas críticas. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, entre ellas los libros El malestar en la turistificación (2023) y Las que limpian los hoteles: historias ocultas de precariedad laboral (2015).

La jornada es organizada en el marco del convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, a través de la Licenciatura en Turismo, y cuenta con el apoyo del Programa de Movilidad e Intercambios Académicos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.