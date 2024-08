La sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) en Las Piedras era este martes una reunión variopinta, en la que bodegueros de distintos puntos del país, sommeliers y enólogos celebraban la culminación de tres años de trabajo, que cobraron forma de libro, el primero de la sommelière, jurado internacional y comunicadora del vino Gabi Zimmer. De formato cuadrado, liviano y portable, Uruguay en vinos. Un viaje por la historia y el terroir del vino uruguayo pretende ser un manual accesible a todo tipo de público interesado por esta bebida, sean locales o turistas, poniéndolos en antecedentes de lo que hoy puede conseguirse en el mercado.

Desde las bases

Los capítulos recorren desde los primeros viñedos plantados en el siglo XVII hasta los vinos de calidad que actualmente son reconocidos a nivel internacional. Zimmer cuenta cómo los inmigrantes europeos trajeron sus tradiciones y conocimientos, formando la base de la viticultura local, donde aún las bodegas familiares, ahora en una etapa de recambio generacional, son mayoritarias.

Un lugar destacado lo ocupa el tannat, la cepa emblema de Uruguay, introducida por el vasco francés Pascual Harriague en 1870. Zimmer explora cómo esta uva fue encontrando un lugar en el mundo gracias al clima y al suelo uruguayo.

Si bien la mayor cantidad de productores se concentra en el área metropolitana, el libro lista las principales regiones vitivinícolas, yendo hasta Colonia, Maldonado y el norte del país.

La experta también habla de la innovación que está ocurriendo, incluyendo vinos con mínima intervención, criados en ánforas, y hasta enlatados, así como los esfuerzos por la sostenibilidad en la viticultura, al tiempo que reserva páginas a promover destinos enoturísticos y sugiere maridajes.

Suerte de enciclopedia o diccionario breve, salpicado por imágenes del paisaje vitivinícola y sus protagonistas, pretende brindar un panorama actualizado del sector, aporta además datos estadísticos sobre cosechas, hectáreas plantadas, variedades, sistemas, tratamientos de plagas, e incluye un glosario final.

El criterio que aplicó Zimmer para seleccionar los establecimientos a incluir fue, por un lado, que se dedicaran a la elaboración de vino fino, que tuvieran una trayectoria en el mercado y que sus etiquetas se encuentren, “porque hay muchos productores que hacen buenos vinos, pero después son de difícil acceso, son muy pocas botellas”, explica.

Los vinos, recuerda Zimmer, dicen mucho del lugar de donde provienen. En cuanto al desarrollo de las bodegas, “cada una empieza -en Uruguay un poco más lento que en otras partes del mundo- a hablar sobre las características que hacen el diferencial de cada una de las regiones. Eso es súper interesante: que cada bodega, que cada productor se vaya adueñando cada vez más de su relato y poder construir juntos la narrativa de lo que es el vino uruguayo”, señala.

Criada en Colón, un barrio que en el libro compara con un pueblo del interior, donde observó costumbres como elaborar conservas y, en su caso, como descendiente de italianos por vía materna, de hacer vino de mesa y mistela, Gabi Zimmer estudió en Londres el prestigioso diploma del Instituto WSET. En 2021 fundó Tinta, una agencia de marketing digital especializada en el mundo del vino y este año se expandió con Tinta Academy, donde se imparten capacitaciones con perspectiva internacional. La veta editorial queda inaugurada con este trabajo, “este es el punto de partida, pero ya tenemos otras ideas para poder crear más contenidos, de otros autores, sobre la viticultura”, anuncia. Estratégicamente, la publicación, que contará con su versión en inglés, puede encontrarse en bodegas, tiendas de vino y se puede comprar en [uruguayenvinos.com] (uruguayenvinos.com) en formato físico o digital. En el sitio se puede consultar también una base de datos con sus apuntes de cata. El siguiente paso será llevarlo a librerías, zonas francas y aeropuertos.

En 2024 se conmemoran los 150 años de la viticultura en Uruguay y Zimmer fue invitada a presentar su trabajo en la próxima Feria del Libro de San José y también en la Intendencia de Maldonado.

Como atestiguaban los bodegueros presentes en el Inavi, además de ser una embajadora del vino nacional donde va, Zimmer suele recorrer continuamente el país, visitando a los productores: “Vi la necesidad de documentar todo eso que estaba viendo, porque no es solamente ir una vez a las bodegas, probar una vez los vinos, es ver una evolución a lo largo de los años”, cuenta.

¿Cuáles son las primeras reacciones de quienes prueban los vinos uruguayos en el exterior? “Dicen que lo estamos haciendo muy bien, no solamente el vino sino también lo que es la comunicación”, asegura la autora. “Algo que es muy difícil en el mundo del vino, a nivel internacional, es posicionar una marca de calidad, y cuando se nombra a Uruguay todo el mundo abre los ojos, porque lo asocia con vino de calidad, y eso es un lugar ganado que Uruguay tiene que continuar alimentando para mantenerlo, porque es súper importante. Nosotros producimos poco y tiene que ser vino de calidad. Y el consumidor, los importadores, los distribuidores tienen que continuar viéndolo de esa forma para que lo poco que producimos lo podamos vender y llevar a otros lugares”. ¿Es más difícil convencer al consumidor interno? “Eso está cambiando. El uruguayo está valorando muchísimo más el vino nacional. He viajado recientemente a otros países en Latinoamérica y no pasa, no consumen el vino de su país”.