En febrero de 2023 Máximo Fischer y Lorenzo Pequeño observaron que existía un problema cuando familias y amigos buscaban servicios de mantenimiento y reparación para su hogar. “Perdían mucho tiempo buscando el trabajador en distintas páginas”, expresó Fischer. En ese contexto, “con ArreglaTodo lo que hicimos fue centralizar el acceso a todos los trabajadores en una misma plataforma, sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Los usuarios solamente deben mandar un mensaje por Whatsapp, explicando el problema, y en cuestión de minutos enviamos una lista de hasta tres trabajadores disponibles en la zona. En este listado el cliente puede visualizar datos del trabajador como la experiencia, trabajos realizados y reseñas hechas por otros usuarios”, explicó.

Una vez que eligen una de las opciones, ArreglaTodo pide la dirección exacta y coordina el día y la hora en que le gustaría que se realice el trabajo. “Estamos en comunicación constante con ambas partes; en ningún momento el cliente se comunica directamente con el trabajador. Toda la venta se realiza a través de nosotros”, indicó, de manera que apunta a ser una forma de simplificar los procesos para clientes y brindar una mayor visibilidad a los trabajadores de esos rubros. “Permite a los profesionales establecer sus propios precios y horarios, sin que la plataforma se lleve comisión de sus ganancias. Queremos asegurar que reciban el 100% de lo que cobran”, afirmó Fischer.

El modelo de negocio incluye una comisión al cliente sobre el valor cotizado por el trabajador, que está entre 10% y 25%. “Nosotros coordinamos los detalles del servicio y nos encargamos de la comunicación. Resolvemos cualquier inconveniente o duda”, señaló. En ese sentido, ArreglaTodo brinda hasta tres opciones de trabajadores verificados y coordina todo. “Para servicios más simples, el tiempo de respuesta puede ser de minutos, mientras que para trabajos más grandes, como carpintería, el proceso puede demorar un poco más, pero continúa siendo mucho más rápido que lo tradicional”, aseguró.

Consultado sobre la selección de los tres profesionales que presentan, ya que tienen más de 400 perfiles, comentó que, en la actualidad, hay suficientes registrados y que cuando envían las opciones, cubren los perfiles en distintas demandas. “A cada trabajador tratamos de darle entre dos y tres servicios por semana, dependiendo del rubro”, indicó.

A modo de ejemplo: un carpintero puede tener un trabajo todo el mes, pero es porque es un proyecto grande que le ocupa bastante tiempo, mientras que un servicio de limpieza puede completarse en cuestión de horas y ser recurrente.

Desde que empezó a operar la plataforma coordinaron más de 900 trabajos y lograron un NPS (Net Promoter Score, un indicador que determina la lealtad de los clientes) de 88. Su objetivo para fin de año es alcanzar los 900 clientes e incrementar la satisfacción a 90.

De todas formas, uno de los mayores desafíos para la empresa es asegurar una oferta suficiente de profesionales en los barrios donde se solicitan más prestaciones. Fischer mencionó que la demanda varía según las zonas y los tipos de servicio. “El reto está en que se cubra la oferta en cada barrio, ya sea Pocitos, Flor de Maroñas, Colón, entre otros, para que podamos atender las necesidades específicas de cada zona”, indicó. “Estamos expandiéndonos a Canelones y Maldonado, pero el reto es mantener una oferta adecuada en cada área”, agregó.

Actualmente el 80% del personal registrado está en Montevideo. La demanda depende del tipo de servicio. A modo de ejemplo, el armado de muebles es más solicitado en barrios como Colón, Nuevo París y Punta Carretas, aunque sean zonas geográficamente muy diferentes. En cambio, áreas como jardinería se buscan más en Punta Gorda, Carrasco, Parque Miramar y Malvín.

Top 5 de los más solicitados

Según cuenta Fischer, los servicios más solicitados, en orden de demanda, son: carpintería, sanitaria, limpieza, jardinería y electricidad. “En general, la oferta laboral acompaña a la demanda”, afirmó. “Al principio, pensamos que no había tanta demanda de carpinteros, pero descubrimos que hay una gran necesidad. Muchos carpinteros que no tenían visibilidad ahora encuentran más clientes a través de nuestra plataforma”, aseguró Fischer, quien la presenta como una solución accesible para quienes antes no podían promocionarse. “La digitalización fue muy positiva para el sector, ya que ahora tienen un espacio de forma gratuita y práctica para recibir solicitudes de servicio”.

Respecto a cómo afecta las expectativas de los usuarios en comparación con los métodos tradicionales, afirmó que la diferencia es “enorme”, debido a que tradicionalmente había que pedir recomendaciones, buscar el número, esperar que respondiera y coordinar.

Por último, mencionó que recientemente implementaron una subplataforma donde los clientes pueden consultar el perfil del trabajador antes de contratarlo. “Esto hace que nuestro producto sea más sólido y le brinda al cliente la posibilidad de tomar una decisión más consciente al contratar el servicio”, destacó. Agregó que “los clientes tienen la opción de seguir el avance del servicio a través de las cotizaciones diarias”.