Esta semana se hizo una nueva edición de Punta Tech Meetup, un evento de networking que crece año a año y que algunos protagonistas de la escena tecnológica regional catalogan como el más importante de América Latina. La instancia, llevada adelante desde hace 17 años por Sergio Fogel, Pablo Brenner, Carolina Kind y Bruno Gadea, apunta a favorecer el encuentro entre empresarios, emprendedores e inversores, principalmente del rubro tecnológico, y este año convocó a cerca de 2.000 personas en el predio del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, de Punta del Este.

Uno de los aspectos más seductores del evento son los oradores internacionales convocados, que cada año viajan especialmente para la ocasión. Para Punta Tech 2025 vinieron la experta en capital de riesgo y creadora del podcast The JCurve, Olga Maslikhova, Chris Shahinian, director internacional del Centro TUMO para Tecnologías Creativas, y la periodista de investigación española Marta Peirano, especializada en temas de tecnología, poder y sociedad.

Cinco lecciones de Olga Maslikhova

Olga Maslikhova, productora del influyente podcast The JCurve, compartió en Punta Tech 2025 cinco lecciones clave para emprender con éxito en mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica. Estas enseñanzas son fruto de más de 100 entrevistas con fundadores que enfrentaron desafíos únicos en un entorno caracterizado por la volatilidad económica y la diversidad cultural.

La primera lección es que los mercados siempre ganan. No importa cuán sólido sea el equipo, el producto o la estrategia, elegir el mercado equivocado puede condenar cualquier proyecto. En Latinoamérica, donde cada país actúa como un ecosistema independiente, los emprendedores exitosos entienden que lo que funciona en México no necesariamente será replicable en Brasil o Argentina. La segunda lección subraya que el dominio de la venta es crucial. En esta región, más que las características del producto, lo que impulsa los negocios es la confianza. Los mejores fundadores no sólo venden productos, sino que crean una visión y una narrativa que conectan emocionalmente con sus clientes, cimentando relaciones sólidas.

El equilibrio entre una visión a largo plazo y la urgencia en la ejecución a corto plazo es la tercera lección. Los emprendedores deben tener claridad sobre sus objetivos finales, pero también la agilidad para tomar decisiones rápidas en un mercado que cambia constantemente. La cuarta enseñanza, la resiliencia, es un sello distintivo de los fundadores latinoamericanos. Trabajar en entornos de alta inflación, tasas de interés elevadas y políticas inestables ha forjado su capacidad para adaptarse y prosperar en la incertidumbre. Finalmente, la quinta lección destaca que las historias importan. Compartir relatos de éxito, fracaso y superación inspira a otros, atrae a inversores y ayuda a construir ecosistemas empresariales robustos. Según Maslikhova, las narrativas de los fundadores son la base de una comunidad emprendedora unida y dinámica.

La gran mentira de Open IA

Marta Peirano, reconocida periodista y escritora española, ofreció una visión crítica y reflexiva sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad durante su charla. Con una sólida trayectoria en el análisis de la intersección entre tecnología y sociedad, Peirano exploró los mitos fundacionales que influyen en nuestra percepción de la IA, desde la creencia en su capacidad para salvarnos de crisis globales hasta el temor de que una IA general pueda volverse contra la humanidad. A través de ejemplos históricos y actuales, subrayó cómo estas narrativas, a menudo alimentadas por intereses corporativos, desvían la atención de problemas reales y urgentes.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el cuestionamiento de las tecnologías actuales de IA generativa, que, según ella, están desconectadas de la realidad y carecen de una comprensión profunda del mundo que intentan modelar. La periodista destacó los riesgos de confiar en sistemas que generan contenido basado en probabilidades estadísticas sin distinguir entre verdad y ficción, lo que ha llevado a errores significativos en ámbitos como el periodismo y la toma de decisiones automatizadas. Además, señaló los impactos ambientales de esta tecnología, cuyo desarrollo exige un consumo desmedido de energía y recursos naturales, y criticó la creciente concentración de poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas.

En un repaso por la historia de la IA, explicó cómo las redes neuronales, nacidas en 1943, han evolucionado gracias a avances tecnológicos y la acumulación de datos generados por los usuarios en internet. Sin embargo, subrayó que, aunque estas tecnologías han acelerado su desarrollo en la última década, aún enfrentan limitaciones críticas para entender y representar la realidad. Citó como ejemplos imágenes generadas por IA que fueron tomadas como reales en medios de comunicación y sistemas autónomos que han fallado en situaciones críticas debido a su desconexión con el mundo físico. Estos casos, señaló, evidencian la necesidad de abordar los riesgos éticos, sociales y prácticos de la IA antes de confiar plenamente en ella.

Por otro lado, se refirió a “la gran mentira de Open AI” como una crítica a la narrativa de exclusividad y excepcionalidad que la empresa ha promovido sobre su capacidad para desarrollar inteligencia artificial avanzada. Según Peirano, Open AI ha construido su imagen bajo la premisa de que su enfoque y recursos son únicos y que sólo una organización con acceso a enormes inversiones (como los 5.000 millones de dólares que ha utilizado para entrenar sus modelos) puede liderar el desarrollo de la IA generativa.

No obstante, cuestionó esta afirmación y presentó ejemplos que evidencian lo contrario. Por ejemplo, mencionó que recientemente un modelo chino de IA fue entrenado con una inversión de apenas cinco millones de dólares, utilizando incluso recursos de Open AI sin autorización, lo que subraya que no es necesario gastar cifras descomunales para avanzar en este campo. También destacó que esta narrativa de exclusividad sirve a intereses corporativos, reforzando la dependencia de otras empresas y usuarios de sus tecnologías propietarias.

Para ella, esta “gran mentira” no sólo perpetúa una concentración de poder en pocas manos, sino que además limita la imaginación colectiva respecto de cómo las comunidades y pequeños desarrolladores podrían diseñar modelos de IA abiertos, accesibles y sostenibles que respondan a necesidades locales sin depender de los gigantes tecnológicos.

En sus reflexiones finales, la española hizo un llamado a repensar cómo diseñamos y utilizamos la IA. Propuso desarrollar modelos abiertos, accesibles y adaptados a las necesidades locales, como una forma de democratizar la tecnología y reducir la dependencia de las grandes corporaciones. Según ella, el verdadero potencial de la IA no reside en su capacidad para dominar mercados globales, sino en su posibilidad de transformar positivamente las comunidades cercanas. “No se trata de ocupar el mundo entero”, concluyó, “sino de cambiar el mundo que nos rodea y hacerlo un poco mejor”.

Finalmente, la principal oradora del evento invitó a reflexionar sobre el cambio en las plataformas digitales y nuestra interacción con ellas. En un contexto donde las redes sociales parecen fragmentarse y los usuarios migran hacia interacciones más privadas, la periodista destacó que el lenguaje está emergiendo como una nueva interfaz dominante gracias a la IA generativa. Esto, según ella, redefine nuestra relación con la tecnología, pero también plantea interrogantes sobre la concentración de poder en empresas que controlan estas herramientas. “La tecnología debe unirnos y no fragmentarnos más”, concluyó, dejando un mensaje claro sobre la necesidad de construir un futuro tecnológico más equitativo y humano.

TUMO llegará a Uruguay, ¿qué es?

Durante su intervención en el evento, Chris Shahinian, director de TUMO Internacional, compartió detalles sobre la llegada de TUMO a Uruguay. El innovador programa educativo, fundado en 2010 en Armenia, se expandirá a América Latina, y Montevideo será una de las primeras ciudades en recibir uno de sus centros. Shahinian expresó su entusiasmo por la apertura en Uruguay, destacando el potencial del país para beneficiarse de un modelo educativo centrado en la tecnología y el diseño, dirigido a empoderar a los jóvenes con habilidades clave para su desarrollo profesional. TUMO, que según dijo ya ha impactado a más de 80.000 estudiantes en Armenia y otras ciudades del mundo, planea replicar su éxito en Uruguay.

En su charla, Shahinian subrayó cómo el programa, que ofrece formación gratuita en áreas como robótica, programación y animación, fomenta la autonomía de los estudiantes mediante su enfoque pedagógico personalizado. La llegada de TUMO a Uruguay es vista como una oportunidad para fortalecer las capacidades tecnológicas y creativas de la juventud local, un paso crucial para avanzar en la construcción de una economía basada en la innovación.

Shahinian también comentó sobre los planes de expansión global de TUMO, con nuevos centros previstos en ciudades de Europa y América Latina, entre ellas Buenos Aires, y cómo el modelo de TUMO puede adaptarse a diversas culturas y contextos. La implementación del programa en Uruguay se espera que sea un catalizador para el desarrollo del talento joven, brindando a los estudiantes las herramientas necesarias para prosperar en un entorno profesional cambiante.