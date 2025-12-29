Vladimir Putin preside una reunión sobre la situación en la zona de la "operación militar especial", el término del Kremlin para la ofensiva de Ucrania, el 29 de diciembre, en Moscú.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este lunes al gobierno de Ucrania y a sus fuerzas militares de lanzar un ataque contra una de las residencias del presidente ruso, Vladimir Putin.

Según expresó el jefe de la diplomacia de Moscú, cuyas declaraciones fueron consignadas por agencias de noticias rusas, el intento de ataque tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre con 91 drones de largo alcance.

Lavrov explicó que todos los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea y que no existe información de víctimas ni daños.

El ataque, informó la cadena RT, se lanzó específicamente contra la residencia denominada Dólguiye Borody, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Valdai, en la provincia de Nóvgorod.

Esta casa forma parte del conjunto de residencias oficiales de Putin, que incluyen el Kremlin, Novo-Ogariovo, situada en las afueras de Moscú, Bocharov Ruchéi, en la ciudad costera de Sochi, y el Palacio Konstantínovski, en la localidad de Strelna, cerca de San Petersburgo.

“Queremos destacar que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuesta”, expresó Lavrov. “Los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados”, agregó el alto funcionario.

Según recogió la agencia Interfax, Lavrov dijo también: “No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”.