La ley de urgente consideración creó por ley el Instituto Nacional de Música, que se había comenzado a proyectar a fines de 2018, y el de Letras, y otras dos instituciones que antes funcionaban de hecho: el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) y el de Artes Visuales.

Ahora, en plena discusión parlamentaria del presupuesto, estos institutos pasan a vertebrar las políticas culturales del nuevo gobierno: la semana pasada, la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda recibió a una delegación del Ministerio de Educación y Cultura. Allí, la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, planteó que, por medio los institutos, apuntan a “mejorar los fondos de fomento en todas las áreas”. En esa línea, confirmó que el INAE incrementará su presupuesto anual en 17.400.000 pesos (contará con 26.375.000 pesos), y que se reducirá 50% el subsidio anual a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI), que pasa a recibir 7.000.000 de pesos.

En su presentación, Wainstein sostuvo que se redujo a la mitad el subsidio a “una corporación”, aclarando que su admiración por FUTI “es total” (“no le cedo la derecha a nadie sobre mi amor al teatro y mi admiración a los que se dedican a él, sobre todo, a apoyar, a mantener salas de espectáculos, que es una tarea tan difícil”), pero que, como Estado, debían “seguir dando pasos y mejorando la sinergia con otros ministerios y otras agencias”, y que tenían una responsabilidad con aquellos que no eran parte de la federación: “En FUTI son 15 grupos, pero tenemos 34 grupos que no están en FUTI y a los que tenemos que llegar”.

En la comparecencia, la diputada Verónica Mato (actriz, directora y dramaturga) advirtió que le preocupaba el uso de la palabra “corporativismo” al referirse a una federación de “70 años que trabaja y mucho por los grupos que nombró” que no son parte de FUTI, y que hacen sus espectáculos en las salas vinculadas a la federación.

Días después de esta sesión, FUTI emitió un comunicado en el que recordó que está integrada por 29 grupos (18 con sala y 11 sin sala) y no 15, y que el subsidio se destina “a cubrir los gastos de mantenimiento e infraestructura de los espacios, y a mantener más de un centenar de puestos de trabajo, nunca a la producción artística”, además de aclarar que algunos nombres que fueron mencionados por Wainstein como no integrantes de FUTI sí pertenecen a la federación (“se menciona equivocadamente a Luis Musetti como ‘independiente de los independientes’, pero aclaramos que Luis Musetti pertenece al Grupo El Picadero que está afiliado a la Federación desde 2013 y hasta ahora no hemos recibido ninguna información de su desvinculación del grupo; por el contrario, sigue asistiendo a los Consejos como delegado”).

Letras y música

En cuanto al presupuesto de los demás institutos, la directora de Cultura planteó que el del instituto de Letras, área “que el año pasado manejó 2.500.000 pesos”, rondará los 10.000.000 de pesos; y que el área de Música, que el año pasado contaba con “un fondo de 3.800.000 pesos”, ahora “insumirá más de 17.000.000 de pesos”.

Entre los demás aspectos, mencionó que los artículos 346 y 347 habilitarán a “emprender un camino para fortalecer” los museos de la Dirección Nacional de Cultura, habilitando el cobro de entradas y alquilando espacios para actividades culturales.