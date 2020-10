Los Fondos de Incentivo Cultural (FIC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), creados por ley en 2005, permiten que las empresas privadas financien proyectos culturales y, como contrapartida, obtienen beneficios fiscales. Muchos eventos conocidos que se realizan anualmente nacen de allí, como los festivales Jazz a la Calle, Jazz de Punta del Este, Música de la Tierra y Montevideo Comics. Pero por el momento los FIC están parados, ya que en lo que va de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no abrió el espacio fiscal para que funcionen.

El asunto, con muchas idas y vueltas, viene de la administración anterior, del gobierno del Frente Amplio. En diciembre de 2019 la Auditoría Interna de la Nación hizo una investigación sobre los FIC, a raíz de varias irregularidades, y como resultado cesaron a dos autoridades del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos y Culturales (Conaef), que se encarga de los FIC, y se postergaron los llamados hasta que se regularizara la situación. A esto se le agrega lo que se supo a mediados de setiembre: según informó el programa Así nos va, de Radio Carve, la primera auditoría del MEC a cargo de la nueva administración constató un faltante de siete millones de pesos vinculados a los FIC de la cuenta del Banco República administradas por el Conaef.

Esta situación tiene preocupados a los integrantes de la novel Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay (CEACU), creada hace un año. Ya en diciembre de 2019 había advertido que un “desacuerdo” entre el MEC y el MEF iba a paralizar el sector cultural y a dificultar “el normal desarrollo” de los FIC durante 2020 al “impedir la ejecución de más de 300 proyectos culturales”.

“Lo más importante para nosotros es que al día de hoy no hay una explicación oficial pública de que en este asunto puntual del faltante de dinero esté el origen de la parálisis de los FIC. Llevamos cerca de tres años sin nuevos llamados a concurso y también diez meses con el espacio fiscal cerrado”, dijo a la diaria el periodista Diego Barnabé, presidente de CEACU.

Agregó que el problema que tienen los gestores culturales en la situación actual es, por un lado, que al no haber llamados desde 2018 no se pueden presentar proyectos; y a su vez, aquellos proyectos que fueron aprobados en los últimos llamados, de 2017 y 2018, que tienen una continuidad anual (como los festivales Música de la Tierra y Jazz a la Calle, por ejemplo), no pueden captar fondos privados porque la herramienta de los FIC está “bloqueada” al estar cerrado el espacio fiscal.

“Estamos en una situación bastante desesperante, porque no podemos avanzar. Aun en contexto de pandemia tenemos proyectos culturales en pleno desarrollo que no pueden captar fondos privados. Es una herramienta fabulosa y fundamental para los gestores culturales, que todos estos años permitió el desarrollo de una cantidad de proyectos, que además derraman en muchísimas fuentes de trabajo para terceros”, dijo Barnabé.

Además, subrayó que la renuncia fiscal que hace el Estado desde hace varios años es de aproximadamente 47 millones de pesos, y nunca se actualizó por inflación, por lo tanto, es una cifra “poco trascendente” de renuncia fiscal, pero que significa “un motor impresionante” para las actividades culturales.

A todo esto, el artículo 200 de la ley de urgente consideración cambió la integración de la Conaef y hasta hace pocos días todavía no se habían definido todos sus miembros, lo que también trancaba los FIC. De todos modos, fuentes del MEC informaron a la diaria que el nuevo Conaef ya está conformado: dos representantes del MEC, la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, como presidenta y el director del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual, Roberto Blatt; un representante del MEF, Noemí Dollanarte, de la Asesoría Presupuestal; un representante del Congreso de Intendentes, Facundo Uban, director de Cultura de Florida; dos representantes empresariales, Ana Fernández y Fabricio Juárez, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios; un representante de los artistas, Graciela Escuder, del Sindicato Uruguayo de Actores; y, por último, un representante de los gestores culturales, Francisco Varela, de CEACU.

Conformado el Conaef, desde el MEC señalaron que tienen voluntad de que se haga efectivo el espacio fiscal de 2020, pero solo falta que el MEF lo confirme.