La posibilidad de ver películas y series a demanda, sin cortes y en alta definición, cambió el modo en que concebimos el entretenimiento audiovisual, así como la formación del espectador, ahora más condicionado y regulado por el tipo de producciones que ofrecen las plataformas. Aunque, en ese mundo, todo es muy diverso. Si bien Netflix fue una de las pioneras, en paralelo avanzaron otras propuestas de streaming como Amazon Prime y Apple, y otras opciones para públicos más cinéfilos como Mubi o Qubit (Filmin aún no llega a Uruguay), o la local Buen Cine.

Con las aguas agitadas, Netflix redobla sus estrategias para atraer nuevos usuarios, y por eso ahora ofrece una serie de contenidos gratuitos que irán cambiando, como capítulos iniciales de series, películas y documentales. Entre los títulos se encuentran Stranger Things, Los dos papas, Murder Mystery o la miniserie When They See Us. En esa misma línea, durante la pandemia la plataforma liberó contenidos gratuitos en su canal de Youtube que incluían guías de estudio como apoyo a los maestros en sus clases virtuales.