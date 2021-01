En las últimas horas, los grandes estudios de Hollywood anunciaron nuevos atrasos en los estrenos de aquellas películas que se presentaban como candidatas a comerse la taquilla y que necesitan la mayor cantidad posible de salas de cine abiertas para recuperar la inversión.

La “jornada negra” de la industria del séptimo arte comenzó con el anuncio de un tercer atraso para Sin tiempo para morir, la película de James Bond en la que Daniel Craig interpretará por última vez a 007, con la dirección de Cary Fukunaga. Primero su fecha de estreno fue pospuesta de abril a noviembre de 2020, luego a abril de 2021 y ahora a octubre de 2021, cuenta Efe.

Esta noticia llegó justo antes de que Sony anunciara otra serie de retrasos. Morbius, acerca del “vampiro viviente” de las historietas de Marvel protagonizadas por Spider-Man, recién se verá en enero de 2022. La semana pasada se había anunciado el cambio de fecha de marzo a octubre de este año, pero parece que no será suficiente.

También habrá que ser pacientes con Cazafantasmas: el legado, film que retoma el universo de las dos primeras películas de quienes ponían un negocio para librar a los neoyorquinos de cualquier clase de amenaza ectoplásmica. En lugar de en junio, se podrá ver en noviembre de este año. Una cinta que no viene de una saga sino de un videojuego es Uncharted, con Tom Holland y Mark Wahlberg. Tenía previsto estrenarse el próximo mes de julio, pero en definitiva lo hará en febrero del año que viene.

En julio sí llegará una nueva versión de Cenicienta, con Camila Cabello, que tenía fecha tentativa de estreno para este febrero, aunque ni siquiera se había difundido un tráiler. La segunda entrega de Peter Rabbit, mientras tanto, pasó de abril a junio.

Universal sumó dos aplazamientos más: Nobody, con Bob Odenkirk en su debut como estrella de acción, llegará en abril en lugar de en febrero. Mientras tanto, Last Night in Soho, con Anya Taylor-Joy, se estrenará en octubre y no en abril. “Sé que algunos de ustedes quizás estén decepcionados, pero mi esperanza es que más de ustedes puedan experimentar la película con la intención que teníamos: en la oscuridad, en una gran pantalla, con público”, dijo su director, Edgar Wright.

Se especula con que las películas que deberían estrenarse en marzo, como Chaos Walking o The King’s Man, sean las próximas víctimas del cambio de fecha.