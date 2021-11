No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

No es que sus caras no sean conocidas: los 197 detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado entre 1970 y 1982 suelen hacerse presentes en sus retratos cada año en la Marcha del Silencio, asoman en las paredes y muros de la ciudad, arropados por el abrazo de otros que les ponen cuerpo para sostenerlos, son imágenes recurrentes de un país que sigue preguntando dónde están. Pero aunque sus nombres y sus rostros golpeen insistentemente, sus vidas no son tan conocidas. Para acercarlos, entonces, se organizó este proyecto que busca profundizar en la historia individual de cada uno de los 197 desaparecidos y crear una obra que evoque “la experiencia de encontrarse con la personalidad del retratado ausente”.

Encontrarte con ellos es una muestra compuesta por 197 cuadros de formato único (1,00 m x 0,80 m) que podrá verse en el museo Blanes desde este jueves a las 18.00 y que tendrá una segunda inauguración el jueves 25, con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y de la directora de Cultura departamental, María Inés Obaldía.

El trabajo para llegar a la exposición comenzó en mayo de 2020, a partir del trabajo autogestionado de sus coordinadores, Damián Ibarguren y Federico Veiga. Ellos hicieron la convocatoria, y casi 200 artistas de todo el país se fueron acercando para ser parte de esta búsqueda de la persona detrás de cada nombre dicho en voz alta los 20 de mayo. Según explican en el sitio web del proyecto, usaron en su trabajo exclusivamente los datos proporcionados por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que apoya la iniciativa e invita a acompañarla.

Memorias de Abel y hoy, de Abel Ayala.

Además de la exhibición en el Blanes, está previsto llevar el proyecto a todos los departamentos del interior en mayo de 2022. La muestra se presentará fraccionada para poder inaugurarla el mismo día a la misma hora en las 18 capitales departamentales y en las localidades de las que eran oriundos los homenajeados.

En el sitio encontrarteconellos.com/ se puede ver versiones digitales de los retratos y conocer tanto a los artistas como a los protagonistas de las obras.