Después de haber revitalizado la franquicia de Evil Dead (Diabólico o Posesión infernal) en 2013, los uruguayos Fede Álvarez y Rodo Sayagués intentarán hacer lo mismo con otra serie de películas terroríficas. El 18 de febrero se estrenará en Netflix The Texas Chainsaw Massacre, secuela directa de The Texas Chain Saw Massacre, la película de 1974 que dirigió Tobe Hooper y fue conocida como La masacre de Texas o El loco de la motosierra. Como muchos recordarán, en aquella histórica aventura un grupo de hippies se encontraba con una familia de caníbales, con los resultados esperables.

Álvarez y Sayagués escribieron la historia en la que se basó el guion de Chris Thomas Devlin y son dos de los productores de la nueva cinta, dirigida por David Blue Garcia. En este caso, un grupo de amigos quiere convertir un pueblo fantasma de Texas en el nuevo lugar cool para los jóvenes, ignorando lo que ocurrió antes en ese mismo lugar.

En conversación con Entertainment Weekly, Álvarez habló del proceso de creación. “Rodo y yo realmente quisimos asegurarnos de no decepcionar a los fanáticos, y nosotros lo somos. Así que es bastante fuerte. Pero al mismo tiempo tiene la simpleza de aquella primera película. Quisimos tener una premisa muy sencilla con un poderoso efecto dominó. Todo está puesto en el lugar correcto; sólo tenés que empujar la primera pieza y todo sucederá sin esfuerzos”.

“Creo que la primera película realmente tocó una fibra sensible cuando mostró el choque cultural entre el campo y la ciudad. En los 70, los hippies representaban a la juventud de la ciudad. Esta vez, son unos hipsters millennials de Austin que son muy empresariales y tienen el sueño de escapar de la ciudad al campo. Quieren ‘gentrificar’ al Estados Unidos pueblerino... y sólo digamos que se encuentran con algo de resistencia”.

Parte de esa resistencia está encarnada por Leatherface, el mencionado loco de la mencionada motosierra, presentado en la historia original. “Básicamente es el mismo personaje que sigue vivo. Para nosotros ese tipo probablemente desapareció después de todo lo que hizo. ¿Cómo atrapás a un tipo que tiene una máscara? Una vez que se la saca y huye, es muy sencillo para él esconderse en alguna parte. Esta historia vuelve a él muchos años después de la historia original. Estuvo escondiéndose mucho tiempo, tratando de ser una buena persona. Y esta gente que llega a su pueblo va a despertar al gigante dormido”.

Mark Burnham fue el actor elegido para el rol encarnado por Gunnar Hansen en 1974. “Si Gunnar hubiera estado vivo (falleció en 2015) estoy seguro de que lo hubiera interpretado, así que buscamos a alguien que podría haber sido Gunnar hoy. Tratamos de encontrar la siguiente mejor opción. Cuando Burnham llegó, sentimos que era él. Tiene el físico que necesitábamos en cámara. Tiene una figura imponente”.

Después de ocho entregas cinematográficas, y como ocurrió con la saga de Halloween, este episodio parece ignorar a los estrenados entre 1986 y 2017 y tomar como “canónica” solamente aquella primera historia. Aunque el uruguayo no cree que sea tan así. “Cuando digo ‘secuela directa’ no significa que se saltee todo. Cuando las películas hacen eso, a veces se siente como una falta de respeto a los otros filmes. Algunas personas aman Masacre en el Infierno (la secuela de 1986). A mí me gustan muchas cosas de esa película, es muy absurda y de su época. Pero el resto es un caos en materia de canon. Creo que depende de vos decidir cuándo y cómo ocurren los eventos de las otras entregas”.

A fin de cuentas, la idea de la historia es generar sentimientos similares a los que Álvarez sintió cuando la vio por primera vez. “Tenés 12 o 13 años y de repente descubrís esa cosa llamada horror. Mi experiencia al ver la película siempre fue una cosa pesadillesca. Como la Posesión infernal original, de chico no es que la disfrutes y digas: ‘Dios mío, vamos a verla de nuevo’. Es tan fuerte y traumatizante en tantos niveles, y se queda contigo para siempre, y eso es lo que deberían hacer las grandes películas de horror. Ese siempre fue mi objetivo como escritor y ahora como productor: asegurarme de hacer algo que se quede contigo por un largo tiempo”.