La actriz estadounidense Betty White falleció este viernes por razones todavía no dadas a conocer, a los 99 años de edad, a 17 días de cumplir los 100.

White protagonizó series como The Golden Girls (1985-1992), The Mary Tyler Moore Show (1970-1977) o Life with Elizabeth (1952-1955). También participó en numerosos concursos televisivos, actuó en la película The Proposal (2009) y su voz fue parte de Toy Story 4 (2019).

Dedicada casi exclusivamente a la televisión, White se convirtió en una de las primeras productoras mujeres en la década de 1950, cuando produjo la comedia televisiva Life with Elizabeth. También fue, en 1954, la primera mujer en estar al frente de un talk show

La productora fue incluida en 2018 en el Libro Guinness de récords mundiales por ser la mujer con la carrera de entretenimiento más larga en televisión. En 1939 empezó a actuar y en 2018 habían transcurrido 79 años; hasta su muerte, fueron 82.

White, quien cumpliría 100 años el 17 de enero, murió en su casa este viernes por razones todavía desconocidas, informó el portal de noticias TMZ.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se refirió a la muerte de White, a la que llamó una “dama encantadora”. “Noventa y nueve años. Como diría mi madre: ¡Dios la ama!”, manifestó.