Amor sin barreras (West Side Story, Estados Unidos), dirigida por Steven Spielberg, fue lanzada con enorme expectativa. Fue una de las superproducciones cuyos productores se rehusaron a malgastar con un deslucido lanzamiento por streaming en la época en que todos los cines estaban cerrados. El público, por desgracia, no respondió a la cortesía y la película fue un fiasco en la boletería. Es una injusticia, pero es entendible. Se trata de un producto extrañamente híbrido. Está basado en el famosísimo musical de 1957 (que era, a su vez, una versión modernizada y proletarizada de Romeo y Julieta de Shakespeare), con referencias a la oscarizada versión cinematográfica de 1961 (Robert Wise y Jerome Robbins). La nueva versión es muy fiel al espíritu de sus referentes históricos. No hay nada aquí de revisión irónica posmodernista: es un musical-musical, una historia de amor romántico imposible que termina en forma trágica, portadora de una moraleja contra las discriminaciones y enfrentamientos étnicos. La música es la original de Leonard Bernstein, con sus toques de modern jazz. Las diferencias conceptuales están en la mayor carga crítica de esta versión, de acuerdo con los tiempos: el costado político de la resistencia portorriqueña está más enfatizado, los actores que hacen de portorriqueños son latinoamericanos de verdad, los “blancos” no son meramente irlandeses sino un menjunje que comprende también eslavos e italianos, la lesbiana aquí se convierte directamente en un muchacho trans (actuado por une acter no binarie). La realización es de una belleza visual estremecedora, y Spielberg hace gala de algunos de los movimientos de cámara mejor urdidos, más potentes y dramáticamente eficaces del cine reciente. Lo que quizá sea irrecuperable sea cierto componente de autenticidad, que tiene que ver con la contemporaneidad de los estilos musicales, dancísticos y de actuación: por más técnicamente solventes que sean los artistas de esta nueva versión, los músicos, bailarines, cantantes y actores de la película de 1961 tenían un punch que sólo se obtiene en medio de la excitación de estar ejerciendo una estética viva y fresca, integrada a su cuerpo. Pero no debe haber sido este el motivo del fracaso. Quedó claro que la mayoría de la población en edad activa ya no se sensibiliza con este formato de musical. Para quienes sí son capaces de sintonizar, Amor sin barreras es un objeto emotivo, virtuoso, impresionante.

Mano de obra (México) es la ópera prima de David Zonana. Superpone un estilo clínico, pulcro, austero, cortante, rígido, minimista, meditado, nada florido, con los personajes y la situación de los obreros mexicanos y su estética vital más colorinche y ornamentada, su inclinación a lo informal, su oficio polvoriento y su condición de vida relativamente precaria. El contraste es más grande porque lo que se muestra de esos obreros parece ser muy “realista”: casi todos los personajes (salvo el protagonista, Francisco) están actuados por no actores que son obreros en la vida real. Su comportamiento es natural, no hay ninguna estetización detectable en los gestos o la puesta en escena. Esa diferencia es como la proyección de otra, aún más notoria, entre elementos que están frente a la cámara: los obreros y la casa que están construyendo. Esta es moderna, cosmopolita, pintada de un blanco hospitalario, de líneas claras, destinada a ser amueblada con piezas que tienen las mismas características. Esa casa, que podría estar en cualquier barrio moderno y opulento del mundo, choca con la fisionomía de los obreros y los barrios en los que viven, que son tan pintorescamente mexicanos. La anécdota sigue un curso impredecible y curioso. Al inicio parece un drama de denuncia social sobre la condición proletaria, pero pronto se convierte en una disquisición mucho más compleja e interpelante sobre los mecanismos del poder, mientras que las características del estilo generan el gratificante juego secundario de apreciar las cualidades formales tanto como el transcurrir de la anécdota.

¿Quién lo impide? (España), de Jonás Trueba. A esta altura, Jonás Trueba es para Cinemateca Uruguaya un amigo de la casa, y los que han mantenido firme su asistencia a los festivales que se dan año a año pudimos casi verlo crecer cinematográficamente en tiempo real. Luego de las inevitables referencias a Rohmer que circulaban alrededor de sus primeras películas, Trueba fue consolidando un universo cada vez más propio y a la vez más libre. ¿Quién lo impide? es, quizás, la apuesta más alta que haya dado hasta el momento: tres películas sobre la adolescencia, armadas por dispositivos muy diferentes, y con distintos grados de separación entre la autorreflexión y la puesta en escena, lo ficcional y lo documental. La primera es una cuasi-ficción en la que los personajes que hacían de chicos en La reconquista se encuentran con sus versiones adultas de la misma película (hay, ahí, uno de los más bellos retratos del despertar artístico de un adolescente que se haya llevado a pantalla); la segunda es el documento de un viaje de egresados a Andalucía (pero en el que los jóvenes interpretan personajes y después tienen lugar para discutir lo que vieron); y la tercera es un registro más objetivo e intocado de testimonios de ellos, con un dejo del cine de Eduardo Coutinho. Uno de los retratos más completos e inteligentes sobre lo que es ser adolescente en esta última década.

Sexo desafortunado y porno loco (Bad Luck Banging or Loony Porn, Rumania), de Radu Jude. Responsable de la brillante No me importa que pasemos a la historia como unos bárbaros, Radu Jude se ha erigido como el comentador político más furioso, audaz e iconoclasta de la última década, casi lo que Jean-Luc Godard fue a los 60. En Sexo desafortunado y porno loco presenta, casi como mera excusa narrativa, la historia de una profesora cuya vida se altera luego de que se filtra a la web un sextape que la tiene como protagonista. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante ocurre en los bordes: un capítulo que funciona como una especie de enciclopedia política incendiaria; el retrato de Bucarest (esta es de las pocas películas actuales en que el uso de tapabocas se lleva hasta sus costados más absurdos) como un lugar crispado, casi alérgico a sus mismos habitantes; un juicio de padres molestos que parecen decir que lo mancillado y “pornificado” es la verdadera historia de Rumania.