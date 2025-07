El proyecto comandado por Juan Casanova (Traidores), Pedro Dalton (Buenos Muchachos) y Luciano Supervielle (Bajofondo), junto con un cuarteto de cuerdas y más, bautizado Suma Camerata, vuelve al escenario en donde empezó todo –en 2022–, la Sala Zitarrosa, y será una especie de cierre de ciclo.

Casanova recuerda que el nacimiento del proyecto significó una “apuesta o experimento”, con un cuarteto de cuerdas, pensando en hacer un viaje intergeneracional, pasando por diferentes mundos musicales y así relatar un poco “la historia de la música rock y pop nacional”. “Con este detalle de hacer arreglos de cuerdas, aprovechando que Luciano es un músico de escuela y puede hacer unos arreglos que, a la postre, resultaron maravillosos. Fue una apuesta porque no sabíamos qué podía llegar a pasar”, comenta.

Pero la apuesta resultó ganadora, terminaron brindando cinco conciertos y el público los acompañó en todos, con una “increíble respuesta” –acota el cantante–. De todos modos, Casanova subraya que confiaban en que el proyecto tiene “cierta espalda”, relacionada con la trayectoria de cada uno de los tres, y por eso pensaban que lo que podían hacer era bueno; de lo contrario, no hubieran salido a la cancha. “De repente, lo que no sabés es qué repercusión puede tener. Esto podía haber quedado en un concierto y después no importarle a nadie más, pero la respuesta que tuvimos nos dio el impulso para seguir haciéndolo”, remarca.

Según Casanova, saben que hay mucha gente que se acerca al proyecto porque le gusta, por ejemplo, Traidores o Buenos Muchachos, y quizás le interesa escuchar canciones “que conoce de toda la vida, reversionadas con esta magia de los arreglos para una orquesta”. Además, subraya que han tocado en varios formatos: con cuarteto de cuerdas, quinteto y ahora con un noneto (o sea, nueve cuerdas). Por lo tanto, dentro del proyecto hay diferentes formaciones que pueden armar, dependiendo de los escenarios o de la ocasión en la que se presente. “Sin embargo, al núcleo duro de Traidores o de Buenos Muchachos no le interesa esto; es lógico, pero se ha generado un público nuevo para Suma Camerata”, comenta.

Hace pocos días, Suma Camerata publicó el primer adelanto de lo que será su disco debut, conformado por una selección del toque que realizaron en 2024 en el Auditorio Nacional del Sodre, y que saldrá en el correr de este año. Decidieron empezar con un disco en vivo porque quieren rescatar que se trata de un proyecto que se formó para el escenario, por lo tanto, les parece que el vivo “refleja con fidelidad cómo fue que se inició”. Además, Casanova subraya que “hoy grabar un disco en vivo es más fácil y resulta más barato”, porque son muchos músicos, y el registro en estudio implica otro presupuesto –mayor–, que no manejan, porque es un proyecto nuevo.

Mientras están editando, mezclando y masterizando el material, el adelanto que publicaron es la versión de “Avenida de los Ginkgos”, original de La Hermana Menor, que abre el álbum Canarios (2010). Casanova subraya que decidieron lanzar esa canción en homenaje a Gonzalo Tüssi Curbelo, líder de aquella banda, que falleció en febrero de 2024, “un colega, un amigo”, con el que compartieron “muchísimo”.

Como vuelven a donde todo comenzó, Casanova dice que les sirve para dar un cierre a esta primera etapa del proyecto, de “consolidación”, para luego publicar el disco y presentarlo –el año que viene– con un show diferente, con nuevas canciones. De hecho, ya compusieron una canción los tres juntos. “La idea es, ahora que sabemos dónde estamos parados, empezar a trabajar más en profundidad las ideas, usar la orquesta de otros modos y seguir componiendo temas originales”, acota.

Si bien el repertorio de este fin de semana todavía no está definido, Casanova explica que probablemente no toquen en vivo la flamante canción, porque les gustaría que “madure más” y publicar una versión en vivo junto con el disco. Además, les parece que es una canción que “va a cobrar más sentido” cuando esté acompañada por otras nuevas “que la completen”, dado que es un camino en el que están buscando “una identidad propia”.

“La idea de seguir juntándonos para componer está, y de la primera canción que hicimos juntos lo que puedo decir es que es muy diferente a todo lo que hemos hecho antes. Ahí no vayan a buscar a Traidores, Buenos Muchachos o las cosas que hace Luciano solo. Esto es algo muy particular, que incluso nosotros también estamos tratando de entender bien qué es lo que se hizo y cómo poder seguir componiendo acompañando esto de algún modo. Pero no la puedo contar, hay que escucharla para saber de qué trata”, finaliza, dejando un manto de misterio.

Suma Camerata. Sábado a las 21.00 y domingo a las 20.00 en la Sala Zitarrosa. Entradas en Tickantel a $ 1.300 y $ 1.600.

Bach, Haydn y Mozart en el Auditorio del Sodre

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, bajo la dirección de Nicolas Rauss, este sábado desde las 20.00 en el Auditorio Adela Reta se despachará con un concierto a puro recorrido de piezas magistrales de la música clásica. El repertorio estará integrado por obras del alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750), como su Concierto para dos violines en re menor, del austríaco Joseph Haydn (1732-1809), como el primer movimiento de su Sinfonía n.º 83, para terminar con pasajes legendarios del también austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, como el magistral primer movimiento de su Sinfonía n.º 40. Las entradas se consiguen por Tickantel; quedan pocas, a $ 170.

“Botella al mar” en San José

El nuevo espectáculo de Pablo Pinocho Routin, “Botella al mar”, en el que recorre las décadas más representativas de la música uruguaya, homenajeando y versionando a autores y autoras que “han marcado nuestra identidad cultural”, se presentará este sábado a las 20.30 en el Espacio Cultural Ignacio Espino, ubicado en la exestación de AFE de la ciudad de San José. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 450.

Eté y Los Problems en el Cerro

La banda comandada por Ernesto Tabárez tocará este sábado a las 21.00 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norte América). Las entradas se venden por Tickantel a $ 600.