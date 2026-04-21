El 29 de abril fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Danza para conmemorar ese idioma universal y su riqueza creativa. A nivel local, desde los días previos organizaciones, compañías y escuelas de danza llevan a cabo eventos abiertos al público.

Entre quienes se suman a las actividades previas está el festival Fibra, que se desarrollará por primera vez en junio. Este jueves a las 17.30 organizará un conversatorio en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (Zabala 1480). El evento con referentes de la danza moderna uruguaya será moderado por Pablo Muñoz, quien luego abrirá el intercambio con los asistentes. La actividad es coordinada por Magdalena Sena y Valentina Díaz, quienes apuestan a que Fibra sea una plataforma nacional e internacional para el intercambio artístico, cultural y educativo en danza.

Como adelanto del encuentro, que incluirá instancias de formación, creación y reflexión, además de un espectáculo de cierre en el auditorio del Sodre, Díaz, que dirige el estudio de danza Giro y es gestora cultural, contó a la diaria que la iniciativa surgió a partir del contacto con los bailarines y coreógrafos Blakeley White Mc Guire, de la Martha Graham Dance Company, y Daniel Fetecua Soto, colombiano, integrante de la José Limón Dance Foundation, una pareja que será central en esta convocatoria.

El objetivo de Fibra, además de reconocer la influencia de las compañías Graham y Limón en el país, es analizar de forma conjunta el derrotero que estas técnicas o códigos de movimiento siguieron en los creadores uruguayos en las últimas décadas. Por eso, el conversatorio del jueves partirá de preguntarle a la comunidad del rubro cuál es la particularidad de la danza moderna uruguaya. En mayo habrá un segundo conversatorio, preámbulo de las actividades centrales del festival, previstas para junio y que incluyen los talleres y la residencia creativa a partir del proyecto independiente que llevan adelante los artistas invitados. Para inscribirse conviene estar atentos a las novedades en Girodanza.com.

Desde el Sodre

Los cuerpos de baile del Sodre, por su parte, ofrecerán tres espectáculos gratuitos antes y después del 29 de abril. Este sábado a las 15.00 llegará al hall del complejo Adela Reta Danza para todos los cuerpos, un espectáculo inclusivo –dirigido a personas con y sin discapacidad– que propone la experimentación con el movimiento y la comunicación no verbal, orientado por Chabela Pommerenck y Juan Noblía. Hay cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa en la página web.

El mismo miércoles 29 a las 14.00 habrá un ensayo abierto de El corsario por parte del Ballet Nacional del Sodre en la sala Fabini del auditorio. Las invitaciones se retiran en la boletería de la sala. Por su parte, a las 18.00 en la Escuela Nacional de Formación Artística el área de ballet brindará una clase abierta.

El sábado 2 de mayo a las 17.00 habrá una milonga en el Auditorio. El encuentro se propone como “un espacio de encuentro, aprendizaje, participación, baile y disfrute dirigido a personas interesadas por el tango, de todas las edades”. La clase estará a cargo de Nazareno Listur y Claudia Poisó, con Camila Rocha y Kelvin Cal como pareja invitada.

Por los barrios

La Intendencia de Montevideo (IM) se une a las celebraciones el martes 28 y el miércoles 29 con el ciclo Montevideo en Movimiento. Danza contemporánea, flamenco, folclore, danza inclusiva y espectáculos para las infancias son el centro de la propuesta, que recorrerá distintas zonas de la ciudad, con entrada libre.

El martes 28 a las 18.00, el Espacio Sociocultural de la Casa de la Mujer, en Carrasco Norte, recibirá a Falso brillante y el Centro Cultural Florencio Sánchez, del Cerro, será la sede de Primor (a las 20.00).

El miércoles, también en el Florencio Sánchez, estará Patito y el bosque a las 15.00. Hilos del alma llegará a las 20.00 a la sala Lazaroff, en el intercambiador Belloni. A la misma hora, pero en Peñarol, en el Centro Artesano, estará Historias danzadas, y una hora antes partirá un ómnibus desde la explanada municipal para quienes quieran acercarse a este espectáculo.

La iniciativa es parte del Programa Fortalecimiento de las Artes, que organiza la IM en coordinación con la Asociación de Danza del Uruguay.