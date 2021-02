El lunes, el famoso dúo francés Daft Punk anunció su separación después de 28 años de una carrera que los convirtió en el grupo de música electrónica más importante de las últimas décadas.

Su historia había comenzado en el siglo anterior. Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, a quienes siempre vimos debajo de sus cascos de robots, se conocieron en el colegio en 1987. Tuvieron una banda de rock llamada Darling y finalmente, en 1993, formaron Daft Punk.

Como parte de esta colaboración surgieron éxitos globales como “Around the World”, “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” o “Da funk”. Editaron cuatro álbumes de estudio: Homework, Discovery, Human After All y Random Access Memories, además de la banda de sonido de la película Tron: Legacy. Su último trabajo era de 2013 (el mencionado Random...) y su última presentación en vivo había sido en 2010.

El fin de Daft Punk se anunció con un video titulado “Epilogue” (Epílogo), un extracto de su película Electroma, estrenada en 2006 en el Festival de Cannes. Allí se muestra a los dos miembros del dúo, uno de los cuales activa una bomba adosada a la espalda del otro. Un minuto después, la bomba explota y este vuela por los aires. El sobreviviente, mientras tanto, camina hacia el atardecer.

Debajo del video, entre muchísimos comentarios de gente agradecida por la música, alguien escribió: “Son millonarios y pueden recorrer el mundo sin ser reconocidos. Terminaron el juego en el modo difícil. Felicitaciones. Un retiro merecido”.

Caras y máscaras En 1997, cuando Guy-Manuel y Thomas alcanzaron el estrellato con Homework, decidieron no volver a mostrar sus rostros en público, como un rechazo al star-system recuerda ABC. "Queremos que el foco esté en la música", dijeron en su momento. "Si tenemos que crear una imagen, debe ser una imagen artificial. Esa combinación esconde nuestro físico y también muestra nuestra visión del sistema estelar. No es un compromiso. Estamos tratando de separar el lado privado y el lado público".

