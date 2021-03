La edición 2021 del Festival de Cine de Berlín fue la primera en realizarse enteramente online, con exhibiciones durante cinco días, exclusivamente para la industria y la prensa. Y el jurado, formado por seis cineastas ganadores en anteriores berlinales, otorgó el Oso de Oro a la película rumana Babardeala cu bucluc sau porno balamuc.

La obra, presentada como Bad Luck Banging or Loony Porn (Mala suerte en el sexo o porno chiflado), está dirigida por Radu Jude, quien ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en 2015 por Aferim!, y cuenta la historia de un video doméstico sexual que se viraliza en internet. La filtración arruina la vida de una maestra de escuela de Bucarest cuyo rostro puede verse en parte de la grabación. Lo verdaderamente obsceno, señala El Mundo, vendrá después.

El Gran Premio del Jurado fue para Guzen to sozo, presentada como Wheel of Fortune and Fantasy (Rueda de la fortuna y la fantasía), del japonés Ryusuke Hamaguchi. El Oso de Plata del Jurado correspondió al documental sobre la educación actual Herr Bachmann und seine Klasse (El señor Bachmann y su clase), de la alemana Maria Speth. El galardón a la dirección, mientras tanto, fue para el húngaro Dénes Nagy por Természetes fény (Luz natural), que muestra las atrocidades cometidas por el Ejército húngaro en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial.

Otra novedad de esta edición fue la entrega de premios de interpretación sin distinción de género, otorgando uno a la actuación protagónica y otro a la secundaria. En el primer caso la ganadora fue la actriz alemana Maren Eggert, por Ich bin dein Mensch (Soy tu hombre) de Maria Schrader, ambientada en un futuro cercano donde robots humanoides cumplen todos los deseos de sus propietarios.

El premio a la mejor actuación de reparto se lo llevó la húngara Lilla Kizlinger por la película Rengeteg - mindenhol látlak, presentada como Forest - I See You Everywhere (Bosque - Te veo en todas partes), de Bence Fliegauf.

En cuanto al guion, el Oso de Plata fue otorgado al coreano Hong Sang-soo por Introduction (Introducción) y el Oso de Plata a la “contribución artística” fue para el montaje de Yibrán Asuad en Una película de policías, del mexicano Alonso Ruizpalacios.

El resto de los premios:

Mejor Film Sección Encounters: Nous (Nosotros), de Alice Diop (Francia).

Oso de Oro al mejor cortometraje: Nanu Tudor (Mi tío Tudor), de Olga Lucovnicova (Bélgica, Portugal, Hungría)

Oso de Plata al cortometraje: Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban (Day Is Done, El día se ha terminado), de Zhang Dalei (China)

Gran premio sección Generation Kplus: Han Nan Xia Ri (Summer Blue, Azul Verano), de Han Shuai (China).

Gran premio Generation 14plus: La Mif (La flía), Suiza.

Los galardones se entregarán de manera presencial y con público en el mes de junio.