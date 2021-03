El Complejo Cultural Politeama Teatro Atahualpa del Cioppo se encuentra en la ciudad de Canelones, en los cruces de las rutas 11 y 5. Dependiente administrativamente de la comuna canaria, es un centro de referencia artística para el departamento y recibe festivales musicales y obras de teatro, así como espectáculos de coros y danza, entre otros.

El teatro fue inaugurado el 26 de marzo de 1921, por lo que mañana cumple sus primeros 100 años. “Es uno de los tantos teatros del país que en algún momento fueron privados. Esto perteneció a la familia Montserrat”, contó a la diaria el director del complejo, Jorge Schellemberg. “Lo increíble es que en aquella época el mundo del espectáculo era buen negocio. Ellos abrieron el Politeama porque les quedaba chico el Teatro Colón, y como también les quedó chico abrieron otro a la vuelta”.

El local fue comprado por la intendencia a comienzos de la década de 1980, y hasta este siglo la conservación no había sido la mejor. “Yo toqué en 2006 en medio de una gira nacional y, si bien se veía que era un lindo espacio, estaba muy mal, arruinado. Hubo un esfuerzo enorme de Leonel Dárdano, quien fue el primer director desde la restauración, que se logró en 2014”, recordó Schellemberg. Ese año reabriría sus puertas “con todo el color”.

El director, que asumió en febrero, destacó también algunas características del espacio, en comparación con otros teatros recuperados. “El Politeama tiene equipamiento técnico profesional de buen nivel, y recursos humanos. Somos 24 personas trabajando sólo para el teatro, contando todos los técnicos, la parte administrativa y la parte de comunicaciones”.

“Tuvimos la fortuna de tener una herencia bendita, por ponerlo al revés. Un teatro con una base de la cual arrancar, donde tenés resuelto un montón de problemas”.

De cara al futuro, el teatro tiene un par de proyectos que buscan la descentralización y la llegada a todo el departamento, y aún más allá. “El plan ‘El Politeama en tu pueblo’ será el teatro yendo a distintas localidades con espectáculos. Noches de diferentes ciudades, pueblos o municipios, con propuestas artísticas y de cultura comunitaria que tienen que tener su lugar”.

El otro plan se llama “Politeama 100.0” y consiste en conciertos en streaming. “Es una gran movida para llegar no sólo a todos los uruguayos y residentes de nuestro país, sino que apunta muy fuerte al departamento 20”. Serán “espectáculos emblemáticos en los que participarán artistas de Canelones abriendo el show, en caso de que el artista central no sea del departamento”.

“El proyecto tiene varias cosas que me parecen interesantes. Por un lado genera empleo genuino, más allá de que nadie se va a salvar por un concierto, ya sea presencial o virtual. Genera acceso, porque no van a ser precios caros y habrá muchas cosas sin costo. Y genera un posicionamiento del teatro, que es un espacio bellísimo y que no tiene ningún sentido si no está pensado para la gente”.

El espacio busca “ayudar desde el lugar que se pueda, porque no dejamos de ser una unidad pequeña, como polo de desarrollo artístico. El Politeama dentro de Canelones es, sin ninguna duda, el espacio referente. Y estamos teniendo un apoyo muy importante de [la dirección de] Cultura y del gobierno departamental”.

“Me gustaría dejar bien grande que yo me siento un privilegiado por estar trabajando en el centro cultural. Un agradecido por la oportunidad y por contar con un equipo de personas con mucho amor por la cultura y por la gente, con quienes estamos poniendo toda la carne en el asador, todo en la cancha. Con la mejor metáfora que se te ocurra para estar a la altura de esto, que para mí es un honor y una gran responsabilidad”.