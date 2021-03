Desde el viernes puede visitarse en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (ANIP) la muestra La mujer en el Sodre, que busca visibilizar y reconocer a las mujeres que formaron y forman parte de la institución.

“La muestra va en línea con la propuesta de la temporada, que celebra el centenario del nacimiento de Adela Reta, y quiere ser un homenaje a la mujer en el Sodre en general”, contó a la diaria Magdalena Perandones, directora del ANIP.

“Para poder hacer esta curaduría consultamos con mujeres que hace mucho tiempo que trabajan en el Sodre y que nos contaron sobre aquellas que consideran que fueron destacadas, o que las marcaron de alguna manera. Queríamos que las que quedaron en la memoria aparecieran en la muestra”.

Con esas referencias se armó un listado y esos nombres se buscaron en el archivo. “Encontramos algunas fotografías, y en otros casos tuvimos que contactarnos con ellas y pedirles que mandaran fotos suyas. Porque había muchas súper mencionadas y muy recordadas de las que, por distintas razones de cómo ha sido la historia del registro documental acá adentro, faltaban fotos”.

“También pasa que hay roles que están mucho mejor documentados. Una bailarina de ballet, por ejemplo, no es difícil de encontrar en un plano que esté sola bailando. Sin embargo, para las coreutas ya es muy complejo. Por lo general, son fotos del coro en general y no de ellas en particular. Cuando vean la muestra van a encontrar una cantidad de retratos, que estéticamente son distintos a los de las bailarinas –que muchas están en escena–, pero no queríamos dejar de incluirlas”.

En cuanto al contenido audiovisual, habrá táblets con muestras de lo que fue la actividad de mujeres en radio y televisión, además de una proyección de aquellas que no estuvieron sobre un escenario o delante de cámaras y micrófonos. “El desafío era representar a las mujeres que están en cargos que no son fotografiados. Queríamos que también estuvieran, incluso, mujeres de la actualidad: escribanas, secretarias, administrativas. Son cargos de mujeres que también están en el Sodre, pero que no son tan visibles”.

“Por eso decidimos hacer un audiovisual, donde convocamos a las mujeres que están ahora a que participaran. Ese audiovisual se va a estar pasando en la sala y la idea es que aparezca el rostro y el cargo, con el objetivo de poner cara a esas otras funciones del Sodre que a veces no se ven”.

La muestra estará abierta de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 hasta mediados de junio en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (Sarandí 450).